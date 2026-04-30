FC Barcelona
La "festa" dels jugadors del Barça a la Costa Brava: iot, paella i un arriscat Joan Garcia
Hansi Flick va donar dissabte dos dies de festa als seus futbolistes com a premi per la victòria al camp del Getafe, i alguns van aprofitar per desconnectar
Xavi Espinosa
El FC Barcelona viu una setmana clau. El conjunt blaugrana pot cantar l'aliró en els pròxims dies i proclamar-se campió de lliga si es donen els resultats adequats.
Per aconseguir-ho, necessita guanyar a Pamplona i esperar una ensopegada dels blancs a Cornellà. Si no passa, el Barça tindrà una altra gran oportunitat al Clàssic per tancar la segona lliga consecutiva d'Hansi Flick de la millor manera.
Dos dies per carregar piles
Després de la victòria contra el Getafe, Flick va concedir dissabte dos dies de descans als seus futbolistes. Un respir més que merescut després de la gran acumulació de minuts durant la temporada.
A aquestes altures del curs, l’equip ja ha disputat 52 partits, una xifra que explica el desgast físic de la plantilla. Per això, el descans arriba en un moment clau abans del tram decisiu.
El vestidor blaugrana travessa, a més, un gran moment a nivell humà. El bon ambient és evident, en part gràcies al pes de jugadors formats a La Masia, que comparteixen cultura i vincles des d’etapes primerenques.
Una mostra d’aquesta unió són els grups d’amistat dins de l’equip, com el que formen Dani Olmo, Eric García i Joan Garcia, que van aprofitar els dies lliures per desconnectar junts.
Els tres futbolistes van gaudir d’una escapada a la Costa Brava a bord d’un iot. Durant la jornada no hi van faltar els salts al mar, malgrat la baixa temperatura de l’aigua, ni les rialles, tal com va publicar Olmo a través del seu Snapchat.
La jornada va acabar amb un àpat relaxat, en què van degustar paella, fideuà, croquetes o amb el "toc" del Vichy Catalán. Un pla perfecte per recuperar energies abans d’afrontar el desenllaç de LaLiga i una futura rua que esperen amb ganes...
