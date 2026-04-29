Famosos
Així és la vida d'Amber Heard a Espanya: una nova etapa lluny de Johnny Depp, amb parada inclosa a l'Empordà
L'actriu no s’escapa del focus mediàtic quan decideix passar uns dies de vacances a la Costa Brava
Clara Dalmau Merencio
A mitjans de l’any 2022, un dels judicis més mediàtics d’aquesta dècada va arribar a la seva fi: l’actor Johnny Depp va guanyar la demanda que havia interposat contra la seva ara exdona, Amber Heard, per difamació.
El protagonista de Pirates del Carib havia de rebre 15 milions de dòlars —gairebé 13 milions d’euros— per part de Heard, també actriu i model, que havia acusat el seu exmarit de violència de gènere.
Durant el judici es va arribar a parlar d’abusos físics, consum de drogues, intents d’assassinat, amputacions de parts del cos, l’ús d’excrements com a venjança i trastorns psicològics.
Dels EUA a Espanya
Després de sis setmanes de greus acusacions, l’actriu va haver de suportar un autèntic linxament a les xarxes socials. Per això, a partir d’aquell moment, Heard va decidir desaparèixer del focus mediàtic, tot i que va continuar publicant a les seves xarxes socials.
Malgrat això, l’actriu no sembla haver-ho aconseguit del tot, ja que va transcendir fins a dues vegades on s’havia establert amb la seva filla, Oonagh Paige Heard. Primer es va instal·lar, l’estiu de l’any del judici, a Mallorca, en una petita localitat de Costitx.
Una casa d’1,5 milions
Després de la seva estada a les Illes Balears, Heard va decidir establir-se a Madrid, on resideix actualment. L’actriu va escollir la colònia d’El Viso, situada al districte de Chamartín. L’habitatge té 253 metres quadrats i el va comprar per un valor d’1,5 milions d’euros.
L’exdona de Johnny Depp porta una vida privada i tranquil·la. Tot i això, no s’escapa de l’ull públic quan decideix passar uns dies de vacances en altres punts d’Espanya.
Vacances a Cadaqués
L’última d’aquestes ubicacions ha estat l'Empordà, concretament Cadaqués, on s’ha vist la intèrpret relaxada i somrient, juntament amb la seva filla Oonagh i els seus bessons, Agnes i Ocean, nascuts el maig del 2025, tal com va publicar la revista ¡Hola!.
La imatge mostra la protagonista d’Aquaman amb una vestimenta còmoda i estiuenca, portant la petita Agnes en una motxilla portabebès.
