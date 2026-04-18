Inèdit
Entrena diàriament, guanya maratons i bat rècords… amb 82 anys: estudien el cos d'un home que en té el d'un de 30
Diverses universitats intenten esbrinar com Juan López conserva el 77% de la seva massa muscular, un percentatge que habitualment només presenta una persona de 30 anys
Entrena diàriament, guanya maratons i bat rècords... i té 82 anys! Aquesta és la història de Juan López, un home que tot i superar els 80, en realitat té el cos d’una persona de 30. I no són sensacions, són fets empírics, ja que López conserva el 77% de la seva massa muscular, un percentatge que habitualment només presenta una persona de 30 anys.
El seu testimoni es va donar a conèixer fa unes setmanes al programa Y ahora Sonsoles d’Antena 3, on López explicava que diverses universitats intenten trobar una explicació a la seva joventut, una incògnita que, de moment, encara no s’ha resolt. Però ell ho té clar i apunta una hipòtesi: "Una bona part és genètica, però també és entrenament".
Un punt d'inflexió
En el seu cas, el punt d’inflexió va arribar als 66 anys, quan va començar a córrer. Aquella disciplina es va convertir en una via d’escapament i, alhora, en un refugi, i li va servir per competir sobretot amb ell mateix. Tant és així que el 2024 es va proclamar campió d’Europa de marató en la categoria M80 i, el 2025, va batre el rècord mundial dels 50 quilòmetres, unes marques que per a la majoria de corredors serien inassolibles fins i tot amb dècades menys.
L’activitat física, combinada amb una alimentació conscient i saludable, és el que li permet conservar aquesta vitalitat. I no ho fa només per ell: també ho fa per la seva dona, amb la voluntat de poder continuar cuidant-la durant molts anys.
