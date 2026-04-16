Aquest és el restaurant preferit d'Alexia Putellas a la Costa Brava

És un espai gastronòmic que combina producte local amb un entorn privilegiat

El restaurant i Alexia Putellas. / TripAdvisor / EPC

David Cruz

Catalunya, i especialment la Costa Brava, és una de les destinacions gastronòmiques més ben valorades d'Espanya. Una zona que compta amb alguns dels restaurants més prestigiosos del país. En aquest escenari, destaquen alguns establiments que combinen producte local, un entorn privilegiat i experiències úniques.

Un dels més destacats és el restaurant preferit d'Alexia Putellas, estrella del FC Barcelona i referent del futbol femení internacional. No saps a quin local ens referim?

Els secrets d'Es Secret, el restaurant preferit d'Alexia Putellas a Palafrugell

Es tracta d'Es Secret, un restaurant situat a Palafrugell. Un espai que combina cuina mediterrània, un ambient relaxat i unes vistes impactants.

El local té un origen vinculat a la cervesa artesana, ja que neix del projecte El Secreto Brewing. Amb el temps, ha evolucionat cap a una proposta gastronòmica més completa.

El seu atractiu no es troba únicament en el menjar. També disposa d'una àmplia terrassa on es poden degustar vins i productes de proximitat en un entorn tranquil i privilegiat.

A la carta hi destaquen plats com les croquetes de formatge de cabra, els bunyols de bacallà o l'ajoblanco amb sardina fumada. També ofereix opcions a la brasa i receptes elaborades amb producte fresc.

Plats d'Es Secret. / Es Secret

Més enllà del restaurant, Palafrugell és una destinació amb un gran valor cultural. Indrets com el conjunt de Sant Sebastià ofereixen vistes panoràmiques úniques de la Costa Brava.

Com pots veure, la proposta gastronòmica del restaurant no és alta cuina, ni de bon tros. S'acosta més a la cuina mediterrània casolana que no pas al concepte gurmet. I això s'agraeix en una recomanació com la que fa Alexia Putellas, que molts ja s'apuntaran a la llista de restaurants pendents.

