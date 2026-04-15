Mas Morera continua en venda per 2,2 milions d'euros: així és la mansió modernista de Rosalía que va comprar amb Rauw Alejandro a Manresa
La finca modernista amb una desena d'habitacions i jardí amb piscina, formava part d'una propietat del convent de Sant Domènec a Manresa
Carles Blaya
Dues cases de Manresa estan a la venda per xifres milionàries, segons es pot consultar als principals llocs web immobiliaris. Són la Morera, la finca modernista ubicada en un encreuament del camí de Rajadell, i la torre Bardía, al sector de Vista Alegre, a l’inici de Coll Manresa (conegut com la Catalana). La primera està a la venda per 2,2 milions d’euros, mentre que la segona es pot adquirir per 1,4 milions.
El Mas Morera continua a la venda després que deixés de ser el niu d’amor dels cantants Rauw Alejandro i Rosalía. La mansió havia de ser el regal de noces de Rauw a l’artista de Sant Esteve Sesrovires, ja que la cantant té vincles sentimentals amb la capital del Bages. La casa va ser adquirida pel porto-riqueny el 2022i a principis de l’any passat ja estava a la venda. Pel mateix preu que encara consta ara.
L’immoble està descrit a Idealista.com com «una joia del modernisme situada a l’Anell Verd de Manresa». La casa, que formava part de la finca propietat del convent manresà de Sant Domènec,«va ser transformada», continua la descripció, «en una residència senyorial el 1905 per l’empresari Josep Portabella i Cots i l’arquitecte Ignasi Oms i Ponsa».
Construïda en una parcel·la de més de 150.000 metres quadrats, té una desena d’habitacions, banys modernistes, sales àmplies, sala de jocs, celler, un jardí amb piscina, una sagristia i cavallerisses, i «ofereix un ambient de luxe i esplendor», diu la web. Amb una superfície construïda de 3.125 metres quadrats i una vista panoràmica de Montserrat, «aquesta finca és una exclusiva propietat que el seduirà amb la seva història i arquitectura», insisteix el portal immobiliari, que apunta que «és molt més que una casa; és un llegat arquitectònic que combina l’elegància del modernisme amb la majestuositat del seu entorn natural». Una «propietat única», doncs, que «no només ofereix una llar de luxe, sinó una experiència de vida inigualable, envoltada d’història, bellesa i exclusivitat
Pel que fa a la torre Bardía, està descrita com «una exclusiva mansió amb piscina i jacuzzi. Luxe i serenitat en un entorn privilegiat». Té una superfície de 771 metres quadrats distribuïts en una parcel·la de 12.600 metres quadrats. Consta de sis habitacions i dos banys.
Les webs immobiliàries apunten que la residència va ser restaurada l’any 1990, i destaquen com a «característiques exclusives» de la propietat una piscina i un jacuzzi, un gran jardí, «un balcó amb orientació oest per delectar-se amb les postes de sol i la comoditat de set places de garatge». A més, afegeixen, «el sistema d’alarma i la porta electrònica garanteixen la seguretat i la privacitat dels seus residents».
