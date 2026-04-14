Viatges
Aquest és el passeig més bonic de Catalunya, segons 'National Geographic'
David Cruz
Catalunya és una terra coneguda per la seva costa espectacular, però més enllà dels destins massificats hi ha racons que sorprenen per la seva bellesa. Un d’aquests és a la província de Tarragona i ha estat destacat per la prestigiosa revista National Geographic.
El passeig marítim d’Altafulla, el més bonic d’Espanya
Parlem del passeig marítim de Les Botigues de Mar, a Altafulla. Un enclavament que combina història, tranquil·litat i vistes privilegiades al mar Mediterrani.
Aquest passeig destaca per la seva singularitat i està separat del trànsit rodat per una filera de cases que originàriament van ser magatzems de pescadors i comerciants, cap al segle XVIII.
Amb el pas del temps, aquestes construccions es van transformar en habitatges, tot i que conserven la seva essència marinera. Un detall que li dona un encant especial i el diferencia d’altres passeigs marítims més moderns.
Si ens centrem en l’entorn natural, aquest també hi juga un paper elemental. Just davant del passeig hi ha la platja d’Altafulla, de sorra fina i daurada, reconeguda amb bandera blava per la qualitat de les seves aigües.
Molt a prop de la zona hi ha la cala del Canyadell, considerada una platja verge i un dels destins més bonics de la Costa Daurada. Un espai ideal si busques tranquil·litat i tenir un contacte directe amb la natura, una cosa que no experimentaries en platges urbanes molt més concorregudes i desenvolupades.
Més enllà del seu passeig marítim, Altafulla ofereix un patrimoni històric. La seva Vila Closa, d’origen medieval, allotja monuments molt visitats com el castell i l’església de Sant Martí.
Un consell: el 2026, aquest racó és una alternativa ideal si busques gaudir del mar sense grans aglomeracions. Un passeig amb història que demostra que encara queden tresors per descobrir a la costa catalana.
