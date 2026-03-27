Ter Stegen i Ona Sellarès anuncien que seran pares
La parella ho ha confirmat a través d'una publicació a les seves xarxes socials
Xavi Espinosa
"Plens d'amor". Així ho han anunciat Ter Stegen i Ona Sellarès a Instagram. La parella, que va confirmar la seva relació l'estiu del 2025, ara espera el naixement d'una nova criatura.
L'anunci ha estat rebut amb gran repercussió entre els seus seguidors, que han omplert les publicacions de felicitacions i missatges de suport. Excompanys, amics i familiars han felicitat la parella.
Una relació que va donar els seus fruits el 2025
Ter Stegen i Ona Sellarès van fer pública la seva relació l'estiu del 2025, i des de llavors han compartit diversos moments de la seva vida en comú a les xarxes socials. Aquest nou pas suposa un punt important en la consolidació de la seva relació, que els últims mesos s'ha mostrat especialment estable.
El porter del FC Barcelona ja és pare de dos fills del seu matrimoni anterior (Ben i Tom), per la qual cosa aquesta nova arribada ampliarà la seva família. La parella ha optat per comunicar la notícia de manera senzilla i directa, sense donar més detalls, de moment, sobre l'embaràs. Amb aquest anunci, tots dos comencen una nova etapa marcada per la il·lusió de convertir-se en pares i construir el seu futur en comú.
L'Ona i en Marc ja havien publicat anteriorment moments junts a les xarxes socials, però aquest anunci ha tingut un impacte molt més gran per la seva càrrega emocional.
El 7 de març del 2025, el futbolista va comunicar públicament el final del seu matrimoni. Una separació que va generar una enorme repercussió mediàtica en el món del futbol, tot i que el mateix Ter Stegen va deixar clar que es tractava d'una ruptura amistosa. Tots dos van assegurar que la seva prioritat continuaria sent el benestar dels seus dos fills.
Pocs mesos després, el porter va presentar públicament Ona Sellarès com la seva nova parella i ara sabem que la relació podria haver començat tot just uns dies abans d'anunciar el divorci de la seva parella anterior. Des d'aquell moment en què van oficialitzar la relació, tots dos han compartit nombrosos viatges, escapades i moments romàntics a les xarxes socials.
Ara, la parella sembla celebrar un nou capítol de la seva història. Un moment que confirma que l'amor entre Ter Stegen i Ona Sellarès és etern.
