Gira mundial
Rosalía, després de cancel·lar el seu concert a Milà per una indisposició: "Estic millor"
Gira de Rosalía, en directo | Última hora de la cancelación del concierto en Milán tras el inicio del show
"Estic millor. Gràcies per tot l'amor i la comprensió de tothom que va ser-hi". Rosalía ha volgut tranquil·litzar ràpidament els seus seguidors publicant al seu compte d'Instagram un missatge en anglès després de cancel·lar aquest dimecres el seu concert a Milà per una indisposició.
L'artista catalana, que es trobava a la ciutat italiana per presentar el seu quart àlbum, Lux, va haver de baixar de l'escenari de l'Unipol Forum poc després de començar a causa de problemes estomacals. Segons va explicar ella mateixa al públic present, va patir una "intoxicació alimentària molt greu", arribant a vomitar al camerino, i, així i tot, va intentar continuar amb l'espectacle. Però no va poder. "Estic realment malament", va dir als assistents amb la cara descomposta abans d'abandonar l'escenari.
A la fotografia compartida per la catalana a Instagram se la pot veure estirada en una llitera mentre se li administra sèrum per via intravenosa al costat d'un professional sanitari. Per ara es desconeix què va causar aquesta intoxicació alimentària i tampoc en quin punt queda el Lux tour que, cal assenyalar, ha d'arribar a Madrid dilluns vinent, 30 de març. A la capital espanyola hi ha programats quatre concerts la setmana vinent al Movistar Arena.
