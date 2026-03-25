La Pantera de Figueres

Mónica Naranjo: "Vaig començar a cantar a l'institut i a les discoteques de la Costa Brava"

"Vaig actuar a locals de Roses, Santa Margarida, Empuriabrava, l'Almadrava…", explica la Pantera de Figueres

Mónica Naranjo.

Mónica Naranjo. / EP

Joan Soler

Figueres

Mónica Naranjo no necessita presentacions. És una de les veus més potents, personals i inconfusibles del panorama musical, una artista capaç de reinventar-se al llarg dels anys sense perdre ni un gram de força, carisma ni autenticitat. Amb una trajectòria marcada per l'èxit, l'audàcia i una personalitat esclatant, continua captivant el públic tant a l'escenari com en les seves aparicions televisives. I és que la Pantera de Figueres no només destaca per una carrera plena d'èxits, sinó també per la naturalitat amb què comparteix records i experiències personals, com va fer l'octubre passat a La Revuelta de La 1. Allà, entre molts altres temes, va rememorar els seus inicis artístics al seu Empordà natal i els moments que la van marcar.

Naranjo i Broncano, durant el programa.

Naranjo i Broncano, durant el programa. / RTVE

Amb un to nostàlgic, Naranjo va recordar aquelles primeres actuacions a Figueres i a la costa empordanesa. "Vaig començar a cantar a l'institut i després vaig acabar actuant a les discoteques del poble", començava dient la cantant, tot afegint: "Vaig recórrer totes les discoteques de la Costa Brava, i em va encantar. És una experiència que repetiria, perquè em va posar a prova i va ser meravellosa".

"Hi havia moltes discoteques que, sobretot a l'estiu, s'omplien"

En aquest punt, el presentador del programa, David Broncano, li va preguntar: "Recordes alguna anècdota d'algun poble de Navarra… o Almeria?…", a la qual cosa ella va respondre: "Allà no he actuat mai. Jo vaig recórrer la Costa Brava. Soc de Figueres i la tinc allà al costat". Naranjo també va concretar els municipis on havia actuat. "Roses, Santa Margarida, Empuriabrava, l'Almadrava... Tota aquesta zona, on està el Chic Roses... Bé, ara ja no sé què hi deu haver, però en aquell moment hi havia moltes discoteques que, sobretot a l'estiu, s'omplien", apuntava amb un somriure. 

En aquest viatge al passat, Mónica Naranjo també va voler recordar qui havia estat el seu àngel de la guarda en aquella època: el seu millor amic Carlos. "Ara ja no hi és", recordava amb emoció. "Ell em protegia", afegia. "Em venia a buscar a casa, em portava a les actuacions, estava pendent de mi i després em tornava a casa", va explicar, concloent amb un petó llançat a l'aire i un fort aplaudiment del públic.

