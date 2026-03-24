Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
La Volta FigueresEntrevista Esteve AngladaVisitants Parc Cap de CreusPere VilarrodàCursa infantil solidària Figueres
instagramlinkedin

Més de 500 persones celebren la primavera a la segona festa de Jardineria Martí

Al llarg del dia, petits i grans van poder gaudir d’una programació variada que combinava tallers, tastos, música en directe i espais lúdics

Taller de terraris durant la Festa de la Primavera de Jardineria Martí. / Jardineria Martí

Redacció

Vila-sacra

Jardineria Martí de Vila-sacra va reunir el passat dissabte més de 500 persones en la segona edició de la seva Festa de Primavera, una jornada que va confirmar la bona acollida d’un format pensat per donar la benvinguda a la nova estació amb activitats per a tots els públics i un marcat ambient familiar.

Al llarg del dia, petits i grans van poder gaudir d’una programació variada que combinava tallers, tastos, música en directe i espais lúdics. Els infants van ser un dels grans protagonistes de la jornada, amb activitats al matí i a la tarda, a més d’inflables i jocs infantils durant tot el dia. La proposta es va completar amb servei de food truck, que va contribuir a fer de la festa un espai de convivència i estada.

Tast de vins i cerveses durant la Festa de la Primavera de Jardineria Martí. / Jardineria Martí

Pel que fa a les activitats per a públic adult, el programa va incloure un taller de terraris, un tast de vins amb Mas Vida, una degustació de cervesa de Limbik i un taller d’herbes a càrrec de QiplantB3, centrat en infusions instantànies. La jornada també va comptar amb l’actuació de Jordi Tonietti, que va posar música a una tarda marcada per la participació i el bon ambient.

El responsable de Jardineria Martí, Enric Martí, va destacar la resposta del públic i la consolidació de la proposta. Segons va assenyalar, aquesta segona edició referma una iniciativa nascuda per celebrar l’arribada de la primavera d’una manera propera, oberta i familiar, i confirma que la festa ja s’ha convertit en una cita esperada.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents