Societat
Un agricultor rebutja 15 milions de dòlars de Silicon Valley per protegir les seves terres: "No volia veure les dues granges destruïdes"
En comptes de vendre al millor postor, Mervin Raudabaugh, de 86 anys, va preferir una altra opció: cedir els terrenys a Lancaster Farmland Trust, una entitat sense ànim de lucre que protegeix de manera permanent el sòl agrícola
Un cop tens sobre la taula una oferta de més de 15 milions de dòlars (uns 12,7 milions d’euros), sembla que qualsevol decisió es redueixi a una xifra. Però no sempre és així. A Pennsilvània, als Estats Units, Mervin Raudabaugh, un agricultor de 86 anys ha decidit que els diners no pesaven més que el valor d’allò que ha estat tota una vida.
En concret, l’home va rebre propostes procedents de l’entorn de Silicon Valley per vendre 105 hectàrees de terreny, amb la intenció d’instal·lar-hi un centre de dades d’intel·ligència artificial. L’oferta era d’uns 60.000 dòlars per hectàrea, una quantitat que, sumada, superava els 15 milions.
Malgrat l’envergadura de la proposta, el propietari va refusar-la. En una entrevista a Fox, va explicar que el motiu no era tant econòmic com emocional i patrimonial. “Era la meva vida, era especial. En realitat, no era tant una qüestió econòmica: simplement no volia veure les dues granges destruïdes”, explica.
1,9 milions de dòlars
En lloc de vendre al millor postor, l’agricultor va optar per una altra via: traspassar les terres a Lancaster Farmland Trust, una organització sense ànim de lucre de Pennsilvània dedicada a la protecció permanent de sòl agrícola. L’operació es va tancar per una xifra molt inferior a la que li oferien les empreses tecnològiques: 1,9 milions de dòlars.
Aquesta decisió garanteix que la granja quedi blindada perquè no pugui destinar-se a cap altre ús que no sigui agrícola. I, segons va explicar el mateix propietari, el seu entorn ho ha rebut amb satisfacció: “Els meus amics estan molt contents amb el que he fet”, va concloure, després d’assegurar que les terres no acabaran convertides en un nou pol de centres de dades vinculats a la intel·ligència artificial.
