Inèdit
Estudien el cos d'un home de 82 anys que en té el d'un de 30: "Una bona part és genètica, però també és entrenament"
Diverses universitats intenten esbrinar com Juan López conserva el 77% de la seva massa muscular, un percentatge que habitualment només presenta una persona de 30 anys
Entrena diàriament, guanya maratons i bat rècords. Aquesta és la història de Juan López, un home de 82 anys amb el cos d’un de 30. I no són sensacions: són fets empírics. López conserva el 77% de la seva massa muscular, un percentatge que habitualment només presenta una persona de 30 anys.
El seu testimoni s’ha donat a conèixer al programa Y ahora Sonsoles d’Antena 3, on López ha explicat que diverses universitats intenten trobar una explicació a la seva joventut, una incògnita que, de moment, encara no s’ha resolt. Però ell ho té clar i apunta una hipòtesi: "Una bona part és genètica, però també és entrenament".
Un punt d'inflexió
En el seu cas, el punt d’inflexió va arribar als 66 anys, quan va començar a córrer. Aquella disciplina es va convertir en una via d’escapament i, alhora, en un refugi, i li va servir per competir sobretot amb ell mateix. Tant és així que el 2024 es va proclamar campió d’Europa de marató en la categoria M80 i, el 2025, va batre el rècord mundial dels 50 quilòmetres, unes marques que per a la majoria de corredors serien inassolibles fins i tot amb dècades menys.
L’activitat física, combinada amb una alimentació conscient i saludable, és el que li permet conservar aquesta vitalitat. I no ho fa només per ell: també ho fa per la seva dona, amb la voluntat de poder continuar cuidant-la durant molts anys.
- Multa d'Hisenda a un matrimoni que llogava tractors dels anys 80 com si fossin nous per pagar menys impostos
- Vull denunciar la negligència de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries per no actuar davant d'una barca encallada a la Rubina
- Les cabanyoles de Jorge Rey alerten de l'arribada d'una dorsal africana: què significa això?
- Fins que vaig fer setanta anys no vaig poder fer realitat el meu somni de ser atleta
- Mor als 58 anys el cofundador d’Asos Quentin Griffiths en caure d’un edifici a Tailàndia
- Convoquen a la Rambla de Figueres una trobada de 'therians', persones que s'identifiquen amb animals
- Els arqueòlegs celebren un descobriment a l'antiga ciutat de Petra: un sistema hidràulic avançat amb canonades de plom
- El Suprem anul·la l’article de l’estatut del Barça que prohibia cedir els abonaments