Estudien el cos d'un home de 82 anys que en té el d'un de 30: "Una bona part és genètica, però també és entrenament"

Diverses universitats intenten esbrinar com Juan López conserva el 77% de la seva massa muscular, un percentatge que habitualment només presenta una persona de 30 anys

Juan López va començar a córrer als 66 anys.

Juan López va començar a córrer als 66 anys. / Antena 3

Joan Soler

Entrena diàriament, guanya maratons i bat rècords. Aquesta és la història de Juan López, un home de 82 anys amb el cos d’un de 30. I no són sensacions: són fets empírics. López conserva el 77% de la seva massa muscular, un percentatge que habitualment només presenta una persona de 30 anys.

El seu testimoni s’ha donat a conèixer al programa Y ahora Sonsoles d’Antena 3, on López ha explicat que diverses universitats intenten trobar una explicació a la seva joventut, una incògnita que, de moment, encara no s’ha resolt. Però ell ho té clar i apunta una hipòtesi: "Una bona part és genètica, però també és entrenament".

Juan López a 'Y ahora Sonsoles'.

Juan López a 'Y ahora Sonsoles'. / Antena 3

Un punt d'inflexió

En el seu cas, el punt d’inflexió va arribar als 66 anys, quan va començar a córrer. Aquella disciplina es va convertir en una via d’escapament i, alhora, en un refugi, i li va servir per competir sobretot amb ell mateix. Tant és així que el 2024 es va proclamar campió d’Europa de marató en la categoria M80 i, el 2025, va batre el rècord mundial dels 50 quilòmetres, unes marques que per a la majoria de corredors serien inassolibles fins i tot amb dècades menys.

L’activitat física, combinada amb una alimentació conscient i saludable, és el que li permet conservar aquesta vitalitat. I no ho fa només per ell: també ho fa per la seva dona, amb la voluntat de poder continuar cuidant-la durant molts anys.

