Numismàtica
Aquesta moneda de 50 cèntims pot valer molts diners: fixa't en aquest detall per saber si la pots vendre per més de 1.000 euros
Es tracta d'una moneda força habitual, però es revèn per xifres d'escàndol si compleix aquesta condició
Ramón Baylos
El món de la numismàtica és realment complex pel que fa a la revenda de monedes. Sovint podem trobar peces que són úniques al món i es venen per xifres escandaloses, però també hi ha ítems més comuns que poden valer una quantitat de diners molt superior al seu valor nominal.
Això és el que passa, per exemple, amb la moneda de 50 cèntims emesa a Bèlgica l'any 1999. La clau, en aquest cas, no té a veure amb el nombre de monedes que es van posar en circulació, sinó que algunes presenten una condició que n'arribaria a multiplicar el valor.
Parlem d'una moneda que s'ha arribat a revendre en pàgines de subhastes per més de 1.000 euros, i tot apunta que el seu valor podria augmentar de manera pronunciada al llarg d'aquest mateix 2026.
La condició que aquesta moneda ha de complir per tenir un valor tan alt té a veure amb el fet que presenti un defecte de fabricació a la seva cara anterior. Això farà que es converteixi en una peça molt difícil de trobar i molts experts en numismàtica voldran afegir-la a la seva col·lecció.
Més concretament, el defecte consisteix en el fet que la moneda presenti un excés de metall situat a la cara, on hi ha representada la figura del rei Albert II del país mirant cap a l'esquerra.
Una iconografia que segueix un patró en aquest tipus de monedes, ja que a Bèlgica sempre s'aprofiten per reflectir la imatge d'algun monarca destacat dins del llegat històric de la nació europea.
No la llencis
Per tant, en cas que tinguis una moneda belga de 50 cèntims en possessió, el millor que pots fer és no llençar-la. En lloc d'això, l'ideal seria portar-la a un expert en numismàtica perquè la taxés i en revelés el valor real.
I és que, sabent que aquesta moneda podria revalorar-se aquest 2026, podries tenir a les mans una peça que superés els 1.000 euros en total si arribessis a trobar el comprador adequat.
- Vull denunciar la negligència de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries per no actuar davant d'una barca encallada a la Rubina
- Multa d'Hisenda a un matrimoni que llogava tractors dels anys 80 com si fossin nous per pagar menys impostos
- Fins que vaig fer setanta anys no vaig poder fer realitat el meu somni de ser atleta
- Mor als 58 anys el cofundador d’Asos Quentin Griffiths en caure d’un edifici a Tailàndia
- Les cabanyoles de Jorge Rey alerten de l'arribada d'una dorsal africana: què significa això?
- Convoquen a la Rambla de Figueres una trobada de 'therians', persones que s'identifiquen amb animals
- Els arqueòlegs celebren un descobriment a l'antiga ciutat de Petra: un sistema hidràulic avançat amb canonades de plom
- El Govern planteja que els treballadors de baixa per càncer, infart o ictus puguin reincorporar-se progressivament a la feina