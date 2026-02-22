“Et queden 12 euros”: L’anècdota de Miguel Ángel Silvestre sobre la seva situació econòmica més precària
L’actor espanyol va recordar una curiosa etapa dels seus inicis com a actor
Cristian Miguel Villa
Miguel Ángel Silvestre és un dels actors més coneguts a Espanya des de fa ja força anys. És una d’aquelles persones que respon perfectament a la definició de la paraula “famós”. Però no tota la trajectòria del valencià va ser així.
L’actor va explicar al pòdcast ‘La Pija y la Quinqui’ una anècdota que es remuntava a la seva etapa econòmica més precària, quan tot just començava en el món de la interpretació. I la història gira al voltant de com, en una ocasió, es va quedar pràcticament sense diners al banc.
Miguel Ángel va narrar que un dia havia quedat amb uns amics per prendre un cafè. Al cap d’una estona, van decidir que era moment de pagar i marxar, i l’actor va optar per convidar-los. Però va rebre una trucada del banc amb notícies del tot inesperades.
Pel que sembla, en el moment de completar el pagament dels cafès, Miguel Ángel Silvestre va rebre l’avís que només li quedaven 12 euros al compte. Lògicament, la sorpresa de l’actor va ser majúscula davant d’aquesta informació.
Òbviament, avui dia el valencià recorda aquella anècdota amb molt d’humor. Però també evidencia que es trobava en un punt de la seva vida en què la feina era inestable i els ingressos, evidentment, no arribaven amb la mateixa fluïdesa que ara.
Aquest escenari no és només un reflex de la vida primerenca de Miguel Ángel Silvestre en el món del cinema, sinó també de la de qualsevol que s’inicia en la interpretació, saltant de feina en feina per mantenir-se actiu.
El món del cinema i la televisió és un àmbit d’oportunitats limitades, però de treball constant. Que Miguel Ángel Silvestre gaudeixi ara de la fama i la riquesa que atresora és fruit dels sacrificis que va haver de fer anys enrere.
Què et sembla l’anècdota de Miguel Ángel Silvestre? Veies possible que un actor de la seva talla hagués viscut moments tan al límit com aquest? Al cap i a la fi, la situació de l’actor valencià és una que poden estar vivint moltes futures estrelles avui dia.
