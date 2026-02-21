Com prepara Lamine Yamal un partit fent el Ramadà?
El futbolista del FC Barcelona professa la religió musulmana i aquesta setmana ha començat el Ramadà, un mes sagrat de l’islam en què els musulmans dejunen des de l’alba fins al capvespre. Durant aquesta franja de temps no menjarà ni beurà, mentre ho compagina amb l’esport.
Xavi Espinosa
Aquest dimarts 17 de febrer va començar un mes molt important per a l’islam. Més enllà de l’abstinència de menjar i beure durant les hores de llum, el Ramadà representa un període de disciplina espiritual, comunitat i renovació interior. Es tracta d’un dels cinc pilars de l’islam i se celebra durant el novè mes del calendari islàmic. És a dir, cada any canvia segons el cicle lunar i la seva durada és de vint-i-nou a trenta dies, des de la lluna creixent fins a la següent (l’any passat es va celebrar durant el mes de març; cada any retrocedeix aproximadament un mes).
Els dejunis van des de l’alba fins al vespre i són fard (obligatoris), excepte per a persones adultes amb malalties cròniques, que estiguin viatjant, embarassades, en període de lactància, diabètiques o durant la menstruació.
Lamine Yamal, fidel a la tradició
Els esportistes d’elit, com és el cas de Lamine Yamal, també segueixen la tradició mentre la compaginen amb les seves responsabilitats professionals, en aquest cas el futbol i el FC Barcelona. Aquesta pràctica religiosa adquireix una dimensió especial per als jugadors. El de Rocafonda ho viu amb naturalitat.
Tot i això, no és una època senzilla per a un futbolista professional, encara que enguany no coincideix amb períodes de molta calor. El desgast físic en plena temporada és enorme, i els entrenaments i els partits d’alta intensitat requereixen una preparació constant. Malgrat tot, el Ramadà forma part essencial de la identitat de molts jugadors musulmans, i Lamine l’afronta com un període de creixement espiritual i fortalesa mental.
El Barça, com altres grans clubs europeus, està habituat a gestionar aquestes situacions. La coordinació entre jugador i club és constant durant aquest mes. El cos tècnic i els serveis mèdics adapten rutines i pautes nutricionals perquè el rendiment esportiu no se’n ressenti. La planificació és clau: una correcta distribució dels àpats durant les hores nocturnes i una hidratació adequada abans de l’alba són fonamentals per sostenir l’esforç físic.
En una entrevista a SPORT, durant una concentració amb la selecció espanyola, Lamine Yamal va explicar com viu el Ramadà enmig dels seus compromisos esportius. Malgrat l’exigent rutina d’entrenaments i partits, l’extrem manté el dejuni, cosa que suposa un repte afegit.
“Igual que al Barça, amb la diferència que allà entreno i me’n vaig a casa i aquí hi ha més activitats”, va comentar el jove futbolista. “He de baixar amb els mitjans, fer anuncis… és diferent, però m’aixeco a les 4.00 h per beure aigua i després segueixo la mateixa rutina que els meus companys, excepte a l’hora de menjar”, va explicar el 2025.
S’han vist casos com els d’Ansu Fati, Dembélé, Abidal, Pjanić, Afellay o Adama Traoré durant la seva etapa al Barça, així com molts altres futbolistes que celebren aquesta tradició cada any.
Un dels casos més comentats va ser el de Mohamed Salah a la final de la Champions del 2018, que va coincidir amb el Ramadà. També s’ha vist jugadors trencar el dejuni a la banda just en el moment de la posta de sol, aprofitant una pausa del partit.
Els nutricionistes insisteixen en la importància d’ingerir aliments equilibrats en trencar el dejuni, prioritzant proteïnes, hidrats de carboni i una correcta reposició de líquids. En països amb més tradició musulmana, fins i tot es modifiquen els horaris d’entrenament per facilitar el compliment del dejuni.
En competicions europees, els àrbitres han arribat en ocasions a permetre petites pauses perquè els futbolistes puguin hidratar-se coincidint amb la posta de sol. Són gestos que reflecteixen la creixent sensibilitat del futbol envers la diversitat cultural i religiosa.
Aquest any, a la Premier League, es permetrà novament que els partits s’interrompin perquè els futbolistes musulmans puguin trencar el dejuni. Com en temporades anteriors, capitans i àrbitres acordaran prèviament una pausa en el joc perquè els jugadors puguin hidratar-se o consumir gels energètics. Molts ànims a tothom i que tinguin un Ramadà Mubàrak ple de pau.
