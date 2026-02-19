Viral
Barack Obama: "Els extraterrestres són reals, però jo no els he vist"
L'expresident dels Estats Units responia una sèrie de preguntes ràpides al pòdcast d'un youtuber progressista
Pol Langa
Gran notícia per als conspiranoics i amants de les teories alternatives després que l'expresident dels Estats Units, Barack Obama, confirmés l'existència dels extraterrestres. Ho va fer al pòdcast de Brian Tyler Cohen, un creador de contingut americà afí a la ideologia política progressista que va ser el primer youtuber a entrevistar Joe Biden el 2022.
Ja en el tram final de la xerrada, Cohen sotmetia Obama a una sèrie de preguntes ràpides, entre les quals estava la pertinent pregunta sobre els éssers de l'espai exterior: "Els extraterrestres són reals?", li comentava sense que, segurament, esperés la resposta contundent del polític.
"Són reals, però no els he vist", van ser les paraules concretes de l'exdirigent, abans de puntualitzar una mica més la seva resposta: "No els tenen retinguts a l'Àrea 51", apuntava en relació amb la teoria popular que assegura que es tracta d'un lloc especial amb alguns exemplars d'éssers alienígenes.
"No hi ha cap instal·lació subterrània", afegia i bromejava amb els que pensen precisament així, assenyalant que tot això "a menys que existeixi una enorme conspiració i se l'hagin amagat al president dels Estats Units". En aquest sentit, rematava la broma revelant que la primera pregunta que "volia que li responguessin" després de jurar el càrrec va ser "on eren els extraterrestres".
Més enllà del moment viral, Obama volia posar els punts sobre les is i puntualitzava el que intentava explicar en realitzar aquesta afirmació, en veure l'enorme rebombori que havia causat: "Intentava no tallar el ritme del test ràpid, però ja que ha cridat l'atenció, permetin-me aclarir-ho. Estadísticament, l'univers és tan vast que hi ha moltes probabilitats que hi hagi vida allà fora", escrivia a Instagram.
"Durant la meva presidència no vaig veure cap evidència"
"Però les distàncies entre els sistemes solars són tan grans que la probabilitat que hàgim estat visitats per extraterrestres és baixa, i durant la meva presidència no vaig veure cap evidència que els extraterrestres hagin contactat amb nosaltres. De debò!", sentenciava Obama per intentar frenar noves teories.
Tot i això, segurament aquest aclariment no és suficient i haurà servit per alimentar un tipus de pensament que, sobretot als Estats Units, genera una bona quantitat de diners cada any, amb les poblacions properes a aquesta Àrea 51 aprofitant-se de la cultura popular.
Les paraules d'Obama contradiuen algunes de les declaracions històriques de suposats testimonis que haurien pogut estar dins de la zona restringida, que realment existeix com una base d'operacions secretes de l'exèrcit, assegurant que dins de les instal·lacions hi hauria guardats cossos d'extraterrestres, tot i que mai s'ha pogut confirmar res.
