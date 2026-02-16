En primera persona
Julia Otero explica la seva rutina després del càncer: "Em llevo a les 5 del matí i cada dia camino 8 quilòmetres"
La periodista assegura que ha canviat hàbits, horaris i alimentació per prioritzar el benestar i el descans
La vida canvia quan apareix una malaltia greu. I, en molts casos, també canvien els hàbits: els horaris, la manera de menjar, el descans i fins i tot la forma d’entendre el temps lliure. La periodista Julia Otero, de 66 anys, n’és un exemple. Segons ha explicat en diferents intervencions, el càncer li va fer replantejar-se el dia a dia i convertir la rutina en una eina per cuidar-se.
Otero ha explicat que es lleva de matinada i que la jornada comença molt aviat. “Em llevo a les cinc del matí i fem el programa de vuit a dotze; em va costar convèncer els directius perquè ja tenim una edat”, explica a Late Xou.
Tot i això, admet que continua treballant molt i que, de vegades, té la sensació de fer “més que abans” del diagnòstic. Precisament per això intenta imposar-se límits i evitar, sempre que pot, allargar el dia fins tard.
Menjar amb més cap i respectar el descans
La periodista també ha explicat que s’ha tornat especialment estricta amb l’alimentació: procura sopar d’hora i ajustar el menú amb fibra i una combinació equilibrada de nutrients. En el seu cas, el procés de salut ha estat marcat per un càncer de còlon i per una intervenció que li va condicionar la digestió, fet que l’obliga a vigilar les quantitats i a menjar amb calma.
Al mateix temps, un dels pilars del seu nou dia a dia és caminar. Otero ha explicat que el seu oncòleg li va insistir en la importància de l’exercici moderat i que ella ho compleix amb disciplina: 6, 7 o fins a 8 quilòmetres diaris (8 km), integrats a l’agenda com si fossin una cita més. També ho ha comentat a les xarxes, amb referències als neutròfils i al paper del moviment en el benestar.
Refugi a Galícia i vida senzilla quan pot desconnectar
Quan busca desconnexió, Otero ha situat sovint Galícia —i en concret Monforte— com un refugi personal. Hi descriu una vida lligada a la natura i a rutines tranquil·les: plantar arbres i observar com creix l’entorn, lluny del ritme intens de platós i estudis.
Lectura, música dels setanta i la companyia dels animals
En l’àmbit cultural, la periodista ha explicat que li agrada llegir assaig i novel·la històrica, i que manté una relació molt afectiva amb la música que l’acompanya des de fa dècades: pop de finals dels setanta, grups com America, Supertramp o Simon & Garfunkel, i una cançó fetitxe, My Way, en la versió de Nina Simone.
També ha compartit el vincle amb els animals: després de la mort de la seva gossa Lúa, ara passeja sovint amb la Frida, que s’ha convertit en una presència constant en el seu temps lliure.
- La plaça més bonica d’Espanya és la que Unamuno va anomenar “el saló més bell d’Europa”: una obra mestra del barroc espanyol de pedra daurada i declarada Patrimoni de la Humanitat
- La tramuntanada tomba la 'bola' del radar aeri militar del Pení de Roses, herència de la Guerra Freda
- Mercè Donat: 'La gent gran de Cadaqués són un exemple de fortalesa
- El Tribunal Suprem avala que sortir 'en punt' pot acabar en acomiadament si abans es deixa de treballar
- Xavi Torres, periodista esportiu: 'La Masia és la principal marca que té el Barça arreu del món
- Detenen una dona que falsificava documents per empadronar immigrants
- Carlos González, pediatre: 'Algú t'ha dit alguna vegada que els nens de tres mesos dormen sols? Doncs ho sento, no és així
- L'avís d'un advocat: 'Els pagaments en efectiu estan limitats per llei a Espanya, i la quantitat ha canviat