Fa més de 20 anys

Sabies que Conrad Son va rodar un 'Gran Hermano' porno a l'Empordà?

L'any 2004, cinc nois i cinc noies es van tancar en una casa rural de la comarca per rodar el "primer reality-show eròtic internacional"

Conrad Son i dues de les participants.

Conrad Son i dues de les participants. / Marc Testart

Joan Soler

Figueres

L'Empordà és una terra surrealista, tant que fins i tot ha estat l'escenari de projectes curiosos com el que avui us presentem. Es tracta del rodatge del primer reality show eròtic internacional: un projecte dirigit, ni més ni menys, pel famós director Conrad Son, i batejat com el "Gran Hermano eròtic".

La factoria mundial de cinema porno Private, amb seu a Sant Cugat del Vallès, va brindar al director català la direcció, com dèiem, del "primer reality-show eròtic internacional" que durant tres mesos, d'octubre a desembre, es va enregistrar en una masia rural de l’Empordà. Durant aquell període de temps, cinc nois i cinc noies d’arreu del món es van trobar dins d’aquesta casa en una experiència inèdita.

Conrad Son, amb dues pornostars, a la sala de realització.

Conrad Son, amb dues pornostars, a la sala de realització. / M.T.

Tal com s'explicava en una notícia publicada a l'EMPORDÀ el 26 d'octubre de 2004 firmada pel periodista Marc Testart, la fórmula del concurs era semblant a la de Gran Hermano, Operación Triunfo o La Granja. “Es tracta de trobar nous talents, trobar una persona que cregui que podria dedicar-se professionalment a fer aquesta feina, el cinema X", explicava Conrad Son. Això sí, Conrad Son deixava ben clar que no era un programa porno, sinó "absolutament eròtic". No ens interessa la pornografia a la televisió”, deia el director.

Tot el que passava a l’interior de la casa es pot anar seguint a través d’Internet, a la web www.privatestars.com. Més tard es volia també crear un format similar, però en forma de sit-com per emetre a les televisions (ja n’hi havia d’interessades per comprar els drets a Anglaterra i els Estats Units). Els cinc nois –sortits d’un càsting al qual es van presentar 593 persones– provenien d’Anglaterra, Austràlia, Letònia i Eslovàquia. Davant seu tenien cinc noies, les pornostars, que diàriament avaluaven les actituds dels concursants del sexe masculí. Elles eren de Txèquia, Hongria, Anglaterra. Això sí, també hi havia una catalana: Eva Morales. Així mateix, el programa estava presentat per l’Star.

Eva Morales, la pornostar catalana que hi havia a la casa.

Eva Morales, la pornostar catalana que hi havia a la casa. / M.T.

Proves sorprenents: des de tenir sexe a passar per l’orgasmetron

Segons s'explica a la crònica publicada a l'EMPORDÀ el 2004, la mecànica del concurs era la següent: els nois havien de passar una sèrie de proves que eren avaluades per les noies. Entre aquestes proves, hi havia la de maquillar les pornstars o fer sexe amb les noies. També hi havia la prova de la nina inflable, a la qual han batejat com a Lucy, “la més marrana de totes, la veu crítica de les noies”, tal com comentava Conrad Son. Aquí, els nois posaven de manifest la qualitat dels seus pulmons inflant la nina.

Notícies relacionades

Un dels concursants quan va acabat d’inflar a la Lucy, la veu crítica de les noies.

Un dels concursants quan va acabat d’inflar a la Lucy, la veu crítica de les noies. / M.T.

També hi havia una prova ben sorprenent que era l’orgasmetron. Les pornstars els embenaven els ulls i una d’elles simulava un orgasme que el noi havia de detectar.

