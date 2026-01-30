Fa més de 20 anys
Sabies que Conrad Son va rodar un 'Gran Hermano' porno a l'Empordà?
L'any 2004, cinc nois i cinc noies es van tancar en una casa rural de la comarca per rodar el "primer reality-show eròtic internacional"
L'Empordà és una terra surrealista, tant que fins i tot ha estat l'escenari de projectes curiosos com el que avui us presentem. Es tracta del rodatge del primer reality show eròtic internacional: un projecte dirigit, ni més ni menys, pel famós director Conrad Son, i batejat com el "Gran Hermano eròtic".
La factoria mundial de cinema porno Private, amb seu a Sant Cugat del Vallès, va brindar al director català la direcció, com dèiem, del "primer reality-show eròtic internacional" que durant tres mesos, d'octubre a desembre, es va enregistrar en una masia rural de l’Empordà. Durant aquell període de temps, cinc nois i cinc noies d’arreu del món es van trobar dins d’aquesta casa en una experiència inèdita.
Tal com s'explicava en una notícia publicada a l'EMPORDÀ el 26 d'octubre de 2004 firmada pel periodista Marc Testart, la fórmula del concurs era semblant a la de Gran Hermano, Operación Triunfo o La Granja. “Es tracta de trobar nous talents, trobar una persona que cregui que podria dedicar-se professionalment a fer aquesta feina, el cinema X", explicava Conrad Son. Això sí, Conrad Son deixava ben clar que no era un programa porno, sinó "absolutament eròtic". No ens interessa la pornografia a la televisió”, deia el director.
Tot el que passava a l’interior de la casa es pot anar seguint a través d’Internet, a la web www.privatestars.com. Més tard es volia també crear un format similar, però en forma de sit-com per emetre a les televisions (ja n’hi havia d’interessades per comprar els drets a Anglaterra i els Estats Units). Els cinc nois –sortits d’un càsting al qual es van presentar 593 persones– provenien d’Anglaterra, Austràlia, Letònia i Eslovàquia. Davant seu tenien cinc noies, les pornostars, que diàriament avaluaven les actituds dels concursants del sexe masculí. Elles eren de Txèquia, Hongria, Anglaterra. Això sí, també hi havia una catalana: Eva Morales. Així mateix, el programa estava presentat per l’Star.
Proves sorprenents: des de tenir sexe a passar per l’orgasmetron
Segons s'explica a la crònica publicada a l'EMPORDÀ el 2004, la mecànica del concurs era la següent: els nois havien de passar una sèrie de proves que eren avaluades per les noies. Entre aquestes proves, hi havia la de maquillar les pornstars o fer sexe amb les noies. També hi havia la prova de la nina inflable, a la qual han batejat com a Lucy, “la més marrana de totes, la veu crítica de les noies”, tal com comentava Conrad Son. Aquí, els nois posaven de manifest la qualitat dels seus pulmons inflant la nina.
També hi havia una prova ben sorprenent que era l’orgasmetron. Les pornstars els embenaven els ulls i una d’elles simulava un orgasme que el noi havia de detectar.
- El jove empresari català que triomfa amb 'cheesecakes' a 99 cèntims: 'Facturem fins a 50.000 euros al mes amb jornades més curtes
- Francesc Font: 'Tots els nens tenen substàncies tòxiques al cos i el 80% restes d’un pesticida prohibit
- Detenen dos homes a Garrigàs que tallaven les lones de camions aparcats a l'AP-7 per robar les càrregues
- Aniol Blavi: 'El meu pare em va donar un ronyó quan tenia 14 anys i vaig recuperar l'energia de cop
- Llançà alerta d'una estafa amb trucades que suplanten treballadors de l'Ajuntament
- L'urbanisme obre una nova oportunitat per retrobar els orígens de Figueres
- La Llibreria la Ploma de Figueres fa un pas al costat per guanyar espai expositiu
- La tercera Nit del Comerç de Figueres guardona el Forn la Barceloneta, l'Hotel Duran i la Fundació Gala-Dalí