Aquest és el calendari laboral de Catalunya per al 2026

Inclou 12 dies festius i els ajuntaments poden afegir dues festivitats locals de caràcter retribuït i no recuperable

Redacció

Redacció

Figueres

La Generalitat de Catalunya ha aprovat el calendari laboral 2026 a Catalunya, que inclou 12 dies festius. Els ajuntaments poden afegir dues festivitats locals de caràcter retribuït i no recuperable. Un calendari que compta amb el vistiplau dels agents socials i econòmics més representatius (els sindicats CCOO i UGT i les patronals Foment i Pimec), en el marc del Consell de Relacions Laborals.

Festius a Catalunya el 2026

Aquests són els 12 festius del calendari laboral de 2026 per a tota Catalunya aprovats pel Departament d'Empresa i Treball:

  • 1 de gener, dijous. Any Nou
  • 6 de gener, dimarts. Reis Mags.
  • 3 d'abril, divendres. Divendres Sant.
  • 6 d'abril, dilluns. Dilluns de Pasqua.
  • 1 de maig, divendres. Dia Internacional del Treball.
  • 24 de juny, dimecres. Sant Joan.
  • 15 d'agost, dissabte. L'Assumpció.
  • 11 de setembre, divendres. Diada de Catalunya.
  • 12 d'octubre, dilluns. Festa nacional d'Espanya.
  • 8 de desembre, dimarts. La Immaculada Concepció.
  • 25 de desembre, divendres. Nadal.
  • 26 de desembre, dissabte. Sant Esteve.

A la comarca de la Vall d'Aran, la festivitat del 26 de desembre (Sant Esteve) se substitueix per la del 17 de juny (Festa d'Aran).

