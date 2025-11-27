L'exjugador del Barça
Dani Alves reapareix en un nou vídeo predicant a Girona: "El Déu que és allà és el mateix que és aquí"
L’exfutbolista del Barça torna a intervenir en un acte de l’Església evangèlica Elim i reforça el seu discurs sobre la fe que, segons diu, va marcar el seu renaixement personal a les comarques gironines
Bruna Segura
Dani Alves, exjugador del FC Barcelona, torna a situar-se al centre de l’atenció mediàtica després de la difusió d’un nou vídeo on apareix predicant davant fidels de l’Església evangèlica Elim de Girona. Les imatges, enregistrades recentment en una de les trobades de la comunitat, mostren el brasiler dirigint-se als assistents amb un missatge de fe i superació personal.
Aquest nou fragment audiovisual s’afegeix al material ja conegut de fa uns mesos, quan Alves va participar activament en el tercer congrés de joves de l’Església Elim. Allí se’l va veure cantant, alçant els braços i compartint el que ell descriu com la seva “segona oportunitat vital”. Ara, la nova intervenció va en la mateixa línia: afirmar que la fe ha estat el pilar que va guiar-lo durant els moments més foscos, especialment durant el seu temps a la presó.
En el vídeo, Alves proclama amb contundència: "No penseu que el Déu d’allà és lluny vostre. El Déu que és allà és el mateix que és aquí", mentre assenyala el terra del recinte. També insisteix en la idea que ja havia exposat: "Cal tenir fe, jo en sóc la prova. Allò que Déu promet, ho compleix".
L’exfutbolista, que manté un perfil d’Instagram amb més de 35 milions de seguidors, continua presentant-se com a "deixeble de Crist Jesús", etiqueta que encapçala la seva biografia i que acompanya sovint amb versicles bíblics. Alves explica que la seva transformació neix d’un pacte fet amb Déu durant el seu període de privació de llibertat: "Et serviré, però cuida de casa meva i dels cors de les persones que no em van abandonar".
Després de sortir de la presó, reconciliar-se amb la seva parella i ser pare de nou, Alves ha centrat el seu dia a dia en aquesta nova vida espiritual. Tot això, mentre el seu cas judicial continua obert: la sentència absolutòria del TSJC ha estat recorreguda per la Fiscalia al Tribunal Suprem, que no resoldrà fins d’aquí uns anys.
L’Església Elim, que des de fa dècades té una presència creixent a les comarques gironines, ja havia intentat evitar definir Alves com un “predicador”. Tot i això, el brasiler sembla assumir plenament aquest rol, i les noves imatges reforcen la percepció que viu una etapa completament vinculada a la predicació i al testimoniatge religiós.
Amb més d’un miler de membres repartits en onze congregacions —entre les quals Girona, Palamós, Arbúcies, La Bisbal, Figueres o Besalú—, la comunitat Elim veu en figures mediàtiques com Alves un altaveu inesperat per difondre el seu missatge. I el nou vídeo confirma que, almenys ara com ara, l’exfutbolista vol mantenir-se actiu en aquest camí espiritual iniciat a Girona.
