El Perfil
Narcís Planas: “Per ser solidari només cal portar-ho dins i no esperar res a canvi”
És el coordinador dels Amics Solidaris dels Almogàvers de l’Empordà, entitat nascuda per a homenatjar els Mossos d’Esquadra desapareguts, entre ells Santos Santamaria, víctima de l’atemptat d’ETA a Roses del 2001
Narcís Planas Cortada va néixer a Castelló d'Empúries el 1965. Ha dedicat tota la seva vida professional a servir als altres formant part del cos dels Mossos d’Esquadra. Es va jubilar fa pocs mesos. D’aquesta llarga etapa vital en guarda "un molt bon record i molts amics" encara que va haver de passar un calvari de salut personal en la seva recta final. Entre les seves aficions hi ha l’altruisme que exerceix des de la coordinació dels Amics Solidaris dels Almogàvers de l’Empordà. La seva darrera gesta ha estat formar part del grup organitzador del concert solidari celebrat a La Cate de Figueres com a homenatge al músic Josep Maria Surrell. La sala es va omplir de públic i tots els diners recaptats han anat a parar a l’Institut de Recerca de l’Hospital de la Vall d’Hebron que investiga les malalties minoritàries.
"Per ser solidari només cal portar-ho dins i tenir ganes d’ajudar als altres a canvi de res", diu convençut. Aquesta filosofia de vida l’ha anat acompanyant des de la seva infantesa, quan va fer d’escolà a la basílica de Santa Maria de Castelló d'Empúries -"És la meva catedral, sempre la tinc ben present", afirma- i va tenir continuïtat en els diferents capítols dels joves cristians de l’època (comunions i confirmació) arribant a ser catequista amb mossèn Salvador Pagès com a referent.
Inicis ciclistes
Ara ha fet uns divuit anys, un grup de companys van crear el grup Amics de la Bici dels Almogàvers de l’Empordà, el precedent de l’agrupació actual. "Érem un grupet de cinc o sis, que vàrem decidir fer el Camí de Santiago en bicicleta, des de Roncesvalles. I la idea que vam tenir era fer-ho a memòria dels Mossos d’Esquadra que havien mort per accident, per atemptat, o per malaltia. Evidentment, amb Santos Santamaria, el company assassinat per ETA a Roses al capdavant. Nosaltres volíem que es creés una Fundació que portés el seu nom i vam començar a lluitar per aconseguir-la a partir d’aquella primera sortida", relata Narcís Planas. Va ser aleshores quan el major Josep Lluís Trapero, l’actual director general de la Policia, va parlar amb ell per a dir-li que tot estava encaminat per a dedicar-li un monòlit a la comissaria central Egara de Sabadell. Malgrat la diferència de graduació, Trapero i Planas han conservat sempre una bona amistat després d’haver format part de la mateixa promoció policial.
"L’any 2016 vam saber que hi havia un company que va fer el camí de Roma a Santiago a peu per a recaptar fonts per a un nen que tenia una malaltia immunitària greu i que era tractat a l’Hospital de Sant Joan de Déu. L’infant, pobret, es va morir amb vuit o nou anys i el vam estar ajudant tot el que vam poder", aquesta va ser l’embrió del canvi de nom a Amics Solidaris dels Almogàvers de l’Empordà.
Involucrats en desastres i emergències
Des d’aleshores han anat organitzant activitats diverses de suport a la gent que ho necessitava. "També ens hem involucrat a fons quan hi ha hagut desastres i emergències", relata Narcís Planas."Vam aconseguir enviar un tràiler amb material a Ucraïna durant el primer any de guerra, vam moure’ns per ajudar la gent afectada pel gran terratrèmol de Turquia i per a solidaritzar-nos amb els ciutadans canaris que van patir l’erupció volcànica de la Palma. L’any passat, vam aconseguir omplir deu camions per a enviar-los a la zona de València afectada per la mortífera Dana".
El recent homenatge al mestre Josep Maria Surrell no va ser fruit de cap casualitat, tal com explica el coordinador de l’entitat: "Ell ens havia fet costat en alguns festivals i concerts solidaris nostres, era un gran músic i ja abans de la pandèmia ens havíem plantejat homenatjar-lo. Estava al cas que l’estàvem preparant per a aquesta tardor, volia venir, però ja no va ser-hi a temps", recorda.
Recapten fons per a la lluita contra les malalties minoritàries, dites rares popularment, perquè "és un món tancat i cal que entre tots el visibilitzem per augmentar la recerca per a solucionar-les".
