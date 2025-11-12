Parella cineasta
Los Javis se separen, però mantindran la seva relació professional
La parella s'hauria separat després d'entendre que les seves vides s'havien anat distanciant a poc a poc
Carlos Merenciano | Ricky García
La història d’amor entre Javier Calvo i Javier Ambrossi s’ha acabat. Els productors i creadors de grans èxits de ficció en televisió, cine i teatre com Paquita Salas, Veneno, La Mesías i La llamada, una de les parelles més sòlides del panorama mediàtic nacional, han decidit posar fi a la seva relació sentimental després de gairebé 14 anys junts. La notícia, avançada aquest dimarts per El País, va ser desmentida fa un mes per un portaveu de la parella a Yotele (el portal d'informació sobre televisió d'El Periódico, diari del mateix grup editorial que l'EMPORDÀ).
Diferents fonts consultades per aquest portal asseguren que Los Javis se separen després d’entendre que les seves vides s’havien anat distanciant a poc a poc i que en aquest moment el millor era emprendre camins separats en l’àmbit personal, una decisió que han pres de manera amistosa.
Això no obstant, el punt final a la seva història d’amor no afectarà el terreny professional, ja que continuaran treballant junts en els projectes audiovisuals que ja tenen marxa, així com en la possibilitat de crear nous continguts. Tots dos continuaran sent socis de Suma Content, la productora que van fundar el 2021.
- Compte enrere a Figueres per a l’obertura al públic dels jardins de la presó vella
- Un alcalde musulmà a Figueres
- El tresor de Frederic Rahola, sis-centes plaques de vidre, es custodia a Cadaqués
- Robatori i persecució a Castelló d’Empúries: un agent fora de servei recupera els diners sostrets però el lladre s’escapa
- Els millors restaurants a l’Alt Empordà per gaudir de la cuina de tardor
- Detenen un home a Garrigàs quan fugia amb un cotxe sostret després de cometre un robatori amb violència a l'AP-7
- Roses estrenarà per Setmana Santa el tram renovat del camí de ronda
- Vandalitzen el 'Bruixot de Mas Polità', un gravat excepcional del patrimoni prehistòric de l'Empordà