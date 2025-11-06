Necrològica
Mor Bárbara Jankavski, coneguda com la "Barbie humana", als 31 anys
Havia estat contractada per oferir "serveis sexuals" la nit de la seva mort
Alexandra Costa
El món de les xarxes socials al Brasil està commocionat després de la tràgica i sobtada mort de Bárbara Jankavski, una coneguda influencer de 31 anys que s’havia guanyat el sobrenom de la "Barbie humana". La seva defunció, ocorreguda el passat 2 de novembre a São Paulo, ha deixat un rastre d’incertesa i dolor entre els seus més de 55.000 seguidors, que seguien de prop la seva radical transformació física mitjançant múltiples operacions estètiques per emular la icònica imatge de la nina.
Lluny de ser un cas clar, la seva mort està envoltada d’un halo de misteri. Jankavski va ser trobada sense vida en un apartament que no era el seu, i les primeres investigacions policials han classificat el succés com una mort sospitosa. Aquest fet ha obert una complexa investigació policial que busca aclarir les últimes hores de la jove i determinar si hi va haver implicació de terceres persones en el seu tràgic final. La mort de Jankavski no només posa fi a una vida jove, sinó que també destapa una intricada seqüència d’esdeveniments que les autoritats intenten reconstruir.
Una nit tràgica i un testimoni clau
La peça central de la investigació, per ara, és el testimoni de Renato Campos Pinto de Vitto, un home de 51 anys al domicili del qual va ser trobada la jove. Segons la seva declaració a les autoritats, recollida per mitjans com CNN Brasil, ell hauria contractat la influencer per a “serveis sexuals” durant la nit de la seva mort. En el seu relat, va afirmar que tots dos havien consumit substàncies il·lícites durant la trobada. Posteriorment, en adormir-se i despertar-se més tard, va notar que Bárbara no es movia.
Preocupat per no poder-la despertar, va decidir trucar als serveis d’emergència. Mentre esperava l’arribada de l’ambulància, va intentar reanimar-la durant uns nou minuts seguint les instruccions telefòniques. Tanmateix, malgrat els seus esforços i els del personal sanitari que va acudir al lloc, no va ser possible salvar-li la vida. L’equip mèdic només va poder confirmar la seva mort al mateix apartament, iniciant així un protocol policial que immediatament va encendre totes les alarmes.
La investigació i els indicis que generen dubtes
El que podria haver estat considerat una mort per sobredosi accidental va prendre un gir diferent quan la Policia Militar de São Paulo va examinar l’escena. Els agents van trobar Bárbara Jankavski vestida únicament amb roba interior i van observar signes físics que no coincidien amb la versió inicial. La jove presentava una lesió visible a l’ull esquerre i diverses marques a l’esquena. Aquests descobriments van ser suficients perquè les autoritats classifiquessin el cas com a sospitós i ordenessin una investigació exhaustiva.
Per aclarir les incògnites, s’ha ordenat la realització d’una autòpsia completa i proves toxicològiques detallades. Aquests anàlisis forenses seran claus per determinar la causa exacta de la mort i si les lesions del seu cos van ser fruit d’una agressió o d’un accident. En un intent d’explicar-ne un dels punts més controvertits, un amic de la difunta ha declarat a la premsa que la ferida a l’ull es devia a una caiguda que ella havia patit dies abans del succés. No obstant això, només els resultats forenses podran confirmar o desmentir aquesta versió i aclarir si hi va haver algun tipus de violència implicada.
L’impacte d’una mort inesperada
La notícia ha caigut com un gerro d’aigua freda al Brasil, generant una onada d’especulacions i rumors a les xarxes socials. Bárbara Jankavski havia construït una identitat pública basada en la transformació estètica extrema, compartint obertament el seu viatge amb la seva comunitat en línia. La seva figura representava, per a molts, un exemple de la llibertat per modificar el propi cos, encara que també era objecte de debat sobre els límits de la cirurgia plàstica.
El tràgic final de la seva vida, tan abrupte i envoltat de preguntes sense resposta, ha deixat els seus seguidors i l’opinió pública en estat de xoc. Més enllà de la investigació oficial, la seva mort ha obert un debat sobre la vulnerabilitat de les figures públiques a internet i els perills als quals poden estar exposades. Mentre la policia treballa per reconstruir les últimes hores de la jove, la memòria de Bárbara Jankavski roman atrapada entre la imatge idealitzada que projectava i la fosca realitat de les seves últimes hores.
