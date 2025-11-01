Lamine Yamal anuncia la seva ruptura amb Nicki Nicole: "No ha estat per cap infidelitat"
El futbolista del Barça ha emfatitzat que el trencament no ha estat causa d'una infidelitat: "No he estat amb una altra persona"
Europa Press
Lamine Yamal ha confirmat públicament la seva ruptura amb la cantant Nicki Nicole, posant fi als rumors que circulaven sobre el distanciament entre tots dos. El jove futbolista del FC Barcelona i l'artista argentina havien despertat gran expectació per la seva relació, que va ser seguida de prop tant per la premsa esportiva com la de cor.
Així ho ha confirmat el mateix esportista al periodista Javi Hoyos: "No estem junts", dissipant qualsevol dubte sobre la situació actual. A més, ha volgut deixar clar que "no ha estat per cap infidelitat": "Simplement, ens hem separat i ja. Tot el que està sortint no té res a veure amb la nostra relació". La parella feia mesos que acaparava titulars a causa de les seves publicacions en xarxes socials i les seves aparicions, però finalment han decidit emprendre camins separats.
La notícia, revelada per Javi Hoyos a 'D Corazón', ha causat un autèntic renou a les xarxes socials, on els seguidors de tots dos feia dies que especulaven sobre la seva separació i comentaven els rumors d'infidelitat que circulaven després del viatge del futbolista a Milà per celebrar una festa envoltat d'amics i amigues. Davant aquestes acusacions, *Yamal ha assegurat que "no li he estat infidel ni he estat amb una altra persona" durant aquest viatge, tractant de resoldre la polèmica i esvair dubtes sobre els motius de la ruptura.
