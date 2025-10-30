Famosos
L’església de Girona on va predicar Dani Alves confia en la seva influència per "portar l’evangeli a Espanya"
L’exfutbolista hi va assistir en qualitat de "conferenciant" i no forma part de la ‘cúria’ del lloc de predicació, tot i que confien que el seu exemple acosti més fidels
Pol Langa
La nova vida de Dani Alves va ser una sorpresa per al gran públic que aquesta setmana ha vist les imatges de l’exjugador en una església evangelista de Girona predicant la paraula de Déu davant una audiència entregada i posant-se a si mateix com un exemple de l’obra de Jesús i explicant la seva història de redempció, després de ser absolt pel TSJC dels càrrecs d’agressió sexual a una jove a Barcelona el 2022.
En veure’l tan integrat en els càntics i tan còmode amb la resta de fidels, molts es van pensar que Alves havia ‘fitxat’ per l’Església Cristiana Elim on es va celebrar el culte, tot i que res més lluny de la realitat.
"No sol venir a aquesta església. Va venir puntualment perquè el pastor el va convidar al Congrés de Joves, per donar el seu testimoni", comentaven els assistents al ritu, deixant clar que ningú esperi la presència del brasiler de forma habitual.
De tota manera, van comentar que "el seu testimoni va ser molt bo" i que "la seva experiència amb el Senyor és un exemple" per a tothom, el qual el va convetir en un referent. El segon pastor de l’església, Sammy Thomas, apuntava el motiu pel qual van contactar amb Alves.
"Hem conegut Dani i creiem que té un gran testimoni per ajudar els joves... Li vam demanar que vingués a compartir amb nosaltres. I ja està, no hi ha més", i insistia que la figura de l’exjugador no era l’important perquè "Dani estima Déu, vol predicar Déu i va venir a compartir amb nosaltres".
No obstant, Alves no s’ha convertit en cap predicador, sinó que va acudir com a "conferenciant", segons indicaven els presents, almenys de moment, perquè per a això primer cal conèixer perfectament les escriptures evangèliques: "Comencen donant el seu testimoni. Després arriben a conèixer bé la paraula de Déu i, quan tu coneixes bé la paraula de Déu, tu pots predicar la paraula de Déu. És un procés, tot és qüestió de temps", apuntava el segon al comandament.
El pastor oficial de l’església, Jimmy Martín es va mostrar igualment orgullós i va apuntar que "va ser molt bonic que ell pogués estar ministrant la seva paraula, donant el seu testimoni aquí del que Déu va fer". A més, va confirmar el que ja es va poder veure en imatge, que "Dani va convertir l’evangeli, i veritablement està convertit en Crist".
De fet, el líder religiós ja va comentar el seu pensament davant la presència de l’antic lateral blaugrana i el va situar com el principal impulsor d’aquesta branca del cristianisme a Espanya: "Déu continuarà utilitzant la vida del nostre germà Dani Alves per portar l’evangeli a Espanya... va ser una gran benedicció tenir-lo aquí", s’expressava abans de passar el micròfon a l’exfutbolista.
Durant l’acte es va veure un Alves molt convençut del que predicava i sense por d’explicar el seu testimoni a l’abraçar la fe i acostar-se a la figura espiritual del Senyor: "El que Déu promet és el que Déu compleix", destacava, per això pensa que "cal prendre’s seriosament les coses de Déu i cal tenir fe".
