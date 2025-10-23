Casament a la vista
Susanna Griso es casarà a la Costa Brava: “Serà difícil fer una boda petita”
La periodista i el seu promès, Luis Enríquez, estan ultimant els preparatius del casament, previstos per al mes de juliol
Fa menys d’un any que la relació entre Susanna Griso i Luis Enríquez va passar de l’amistat a l’amor, però el vincle entre tots dos s’ha consolidat amb rapidesa. Després de més de dues dècades d'amistat, la periodista i el directiu han decidit fer un pas més i unir-se en matrimoni el pròxim mes de juliol. Lluny de voler mantenir-ho en secret, Griso ha compartit amb entusiasme la seva felicitat, assegurant que viu una etapa plena de serenitat i il·lusió, segons informa la revista ¡Hola!.
Recentment, la presentadora d’Espejo Público va aparèixer amb el seu promès als premis Leones de EL ESPAÑOL, on va parlar, amb el seu habitual somriure, dels preparatius del casament. “Tinc bons amics que s’estan encarregant de tot, perquè vull que sigui una sorpresa també per a mi”, va confessar divertida. El casament se celebrarà a la Costa Brava, un indret amb un significat especial per a la parella, encara que la periodista prefereix mantenir en secret la ubicació exacta.
"Serà difícil fer una boda petita"
Tot i això, va avançar que no serà una cerimònia reduïda: “Serà difícil fer una boda petita”, va admetre, tot deixant entreveure que la llista de convidats continua creixent. També va aclarir que la celebració serà en un espai tancat, però sense intenció d’allunyar-se dels focus. “No ens amagarem tampoc”, va dir amb naturalitat.
Griso ha reconegut que no esperava tornar-se a casar, però que la vida “és per contradir-te”. “Amb els anys aprens a tenir clar què vols i què no. Amb vint anys hauria dubtat, però amb cinquanta-sis tinc les idees molt més definides”, explicava. Per a ella, la seva història amb Enríquez recorda a una comèdia romàntica clàssica: “Com a Quan Harry va trobar la Sally, després de molts anys d’amistat, un dia t’adones que vols passar la resta dels teus dies amb aquella persona”.
“És un amor madur, tranquil i ple de complicitat. Compartim aficions, sentit de l’humor i la passió pel periodisme. Tot flueix amb naturalitat”, va concloure.
- Agnès Lladó: “Durant massa temps, entre tots, hem maltractat la marca ‘Figueres’”
- Una formatgeria familiar de l'Empordà resisteix amb creativitat en plena crisi bovina
- El Grup Iris denuncia el robatori d'una guardiola amb 'força diners' durant la Cursa de la Dona de Figueres
- Pere Borràs dimiteix d'alcalde de Pont de Molins
- Un robatori de cotxes a Roses destapa una xarxa internacional que enviava vehicles sostrets fins a Gàmbia
- Canvi de plans: el Mercat de Nadal del Barcarès sí que se celebrarà aquest 2025
- L'enginyer figuerenc Jordi Agustí és el nou director general de Recursos Hídrics de la Generalitat
- L’Ajuntament de Figueres impulsa el Sector Ronda comprant finques a la Sareb