Aquest mapa revela els 'picaderos' públics on la gent practica sexe a l'Alt Empordà
Una web comunitària utilitza la geolocalització, a l'estil de Google Maps, per identificar racons on tenen lloc trobades íntimes
Ana Sánchez
Hi ha moments en què l'espera fins a arribar a casa no és una opció. La passió esclata de sobte, demanant ser apagada allà mateix, en aquell instant. Però, on es pot anar quan el desig no pot esperar? Doncs ara ho revela un mapa del tresor 'made in spain' ideal per als amants de les trobades sexuals a l’aire lliure. Aquesta guia singular, geolocalitzada per una web comunitària a l'estil TripAdvisor, inclou puntuacions i comentaris d’usuaris. A l'Alt Empordà, el mapa revela més d'un centenar de racons on la espontaneïtat es converteix en protagonista.
El nom de la web no dona peu a subtileses: Mispicaderos.com. Josean, el seu creador, sol parlar de "sexcondites" per a esmorteir tabús. Cada racó registrat inclou localització, com arribar, nivell d'intimitat, vots, antecedents sexuals, acudits explícits i, fins i tot, una imatge del Google Street View.
Com funciona?
"És la gent la que proveeix informació a la web", detalla el seu ideòleg. "No t'has ni de registrar ni res", afegeix. Cada dia es pugen entre 5 i 10 localitzacions. Josean filtra totes les entrades perquè no surtin noms, números ni ubicacions falses. També hi ha sistemes per denunciar, en cas que se li escapi alguna cosa.
Qui utilitza "sexcondites"?
"Jo els vaig pensar sobretot per a gent jove que té cotxe però no casa. I vas al típic lloc de tota la vida", recorda Josean. De seguida es van anar sumant categories no tan típiques: a part de parcs, pàrquings i descampats, es recomanen cementiris i molts, molts lavabos.
Quins llocs de l'Alt Empordà recomanen els usuaris?
A l'Alt Empordà, els usuaris han recomanat més d'un centenar de picaderos on mantenir relacions sexuals. I alguns són força sorprenents. Per exemple, un usuari destca el pàrquing del Castell de Sant Ferran de Figueres. "A la nit, van arribant cotxes amb les parelles per gaudir. Tot és molt fosc. L’esplanada és de terra", afirma.
Un altre usuari destaca la piscina d'Agullana, on diu que "et pots colar de nit i f***** com animals". I d'altres també suggereixen un espai situat "a la carretera que uneix Llers i Terrades". "Està al mig dels arbres. Depèn de l'època de l'any està transcorregut per gent que busca bolets o espàrrecs. No sempre serveix", diu l'usuari que ha afegit aquest espai.
Així mateix, un altre lloc que recomanen és un camí situat entre Cabanes i Peralada "ideal pel cruising gay". És "molt usat per nois esportistes i nois amb moto exhibicionistes. Molt freqüentat als matins o matinades", expliquen. I en podríem destacar molts més: un castell abandonat a prop de Bàscara, un camp de futbol a Sant Llogaia, el rentador de Castelló... N'hi ha per triar i remenar.
