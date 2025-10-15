La tennista francesa Océane Dodin es defensa després de les crítiques per l’augment de pit: “Ni que m’hagués posat melons”
La jove de 29 anys ha respost als qui pensaven que la seva operació estètica li suposaria un problema per jugar a tennis professional.
Pol Langa
La tennista francesa Océane Dodin havia estat fora del circuit de la WTA durant gairebé un any a causa d’una afectació a l’oïda que li provocava vertígens des de feia molts anys, un problema que li impedia jugar amb normalitat, tot i que va arribar al lloc número 46 del rànquing l’any 2017.
Per solucionar-ho, va passar pel quiròfan, tot i que el temps que ha estat de baixa no ha estat en va. Lluny de fer el típic repòs, Dodin va decidir aprofitar aquest temps aturada per llançar-se a per un dels objectius que tenia en ment, però que no sabia quan podria dur a terme.
Es tracta d’un augment de pit, convertint-se així en l’única tennista del circuit amb una operació d’aquest tipus: “Si haig d’aturar-me sis mesos, faré alguna cosa que em vingui de gust”, va pensar la jugadora de 29 anys, que a causa de la seva aturada ha caigut fins al lloc 363 del rànquing.
“Prefereixo fer-ho ara que quan tingui 40 anys, quan ja estigui retirada. Estic molt contenta d’haver-ho fet, no me’n penedeixo i no em molesta”, afegia la jove a RMC Sports, encara que molts pensaven que un augment mamari li podria suposar un problema per jugar a tennis.
Així ho apunta ella mateixa, que es defensava de les crítiques ressaltant que el públic havia estat una mica exagerat: “Estic molt contenta d’haver-ho fet, no me’n penedeixo gens i no em molesta. Em vaig dir a mi mateixa que era el moment de fer el que desitjava”, explicava als mitjans.
Tot i que ella ho tenia molt clar, hi havia qui li intentava treure la idea del cap: “Tothom em deia que m’era impossible jugar després d’operar-me, ni que m’hagués posat melons”, bromejava en el seu retorn. Té clar que no li suposarà cap problema perquè “hi ha sostenidors que s’adapten”, indicava amb seguretat.
A més, se sent orgullosa de ser la primera tennista amb implants que juga a nivell professional i comparava el seu cas amb el d’una altra jugadora, la romanesa Simona Halep, que va haver de fer el camí invers, és a dir, una reducció mamària perquè la mida dels pits li impedia competir sense dolor.
“Els seus eren grans, molt grans. I això li feia mal. Però sí, dec ser la primera jugadora que juga amb implants. Algú havia de ser la primera!”, celebrava Dodin. Ara, ja de tornada a la competició, es va classificar per als quarts de final a Reims dijous passat, i haurà de remar si vol tornar a posicions més altes, com les que tenia abans d’aquest parèntesi.
