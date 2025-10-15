Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Amaia Montero torna a La Oreja de Van Gogh 18 anys després

La tornada de la cantant es produeix un any després que Leire Martínez abandonés la banda de la qual va ser vocalista durant 17 anys

El guitarrista Pablo Benegas s’aparta per «explorar nous reptes professionals», tot i que sense deixar de ser membre del grup

La Oreja de Van Gogh anuncia la tornada d'Amaia Montero. / Lucía Feijoo Viera

La Oreja de Van Gogh anuncia la tornada d’Amaia Montero. / Lucía Feijoo Viera

EP

MADRID

La Oreja de Van Gogh ha anunciat oficialment aquest dimecres la tornada de la vocalista, Amaia Montero, gairebé 18 anys després que la cantant basca abandonés el grup.

«Ara mateix ens estem mirant els uns als altres i, sense dir res, pensem tots: està passant. L’emoció que sentim davant vostre no es pot explicar amb paraules. Ha sigut un any aquí a Sant Sebastian, el nostre amagatall al món, escrivint noves històries i també recordant totes les anteriors», ha assenyalat la banda en un comunicat.

El grup ha afegit que aviat aniran explicant més detalls i notícies. «Però necessitàvem aixecar avui la mà i dir-vos que sí, que som aquí i que l’horitzó és ple de nits màgiques com aquelles en què la vostra passió i les nostres cançons es barrejaven en un encanteri inoblidable», ha apuntat.

Pablo Benegas, per la seva banda, tot i que continua formant part del grup, ha decidit retirar-se una temporada per poder centrar-se en la seva família i explorar nous reptes professionals. La banda, que comença un nou camí, li desitja «tot el millor» fins que es tornin a trobar.

