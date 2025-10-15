Tornada
Amaia Montero torna a La Oreja de Van Gogh 18 anys després
La tornada de la cantant es produeix un any després que Leire Martínez abandonés la banda de la qual va ser vocalista durant 17 anys
El guitarrista Pablo Benegas s’aparta per «explorar nous reptes professionals», tot i que sense deixar de ser membre del grup
EP
La Oreja de Van Gogh ha anunciat oficialment aquest dimecres la tornada de la vocalista, Amaia Montero, gairebé 18 anys després que la cantant basca abandonés el grup.
«Ara mateix ens estem mirant els uns als altres i, sense dir res, pensem tots: està passant. L’emoció que sentim davant vostre no es pot explicar amb paraules. Ha sigut un any aquí a Sant Sebastian, el nostre amagatall al món, escrivint noves històries i també recordant totes les anteriors», ha assenyalat la banda en un comunicat.
El grup ha afegit que aviat aniran explicant més detalls i notícies. «Però necessitàvem aixecar avui la mà i dir-vos que sí, que som aquí i que l’horitzó és ple de nits màgiques com aquelles en què la vostra passió i les nostres cançons es barrejaven en un encanteri inoblidable», ha apuntat.
Pablo Benegas, per la seva banda, tot i que continua formant part del grup, ha decidit retirar-se una temporada per poder centrar-se en la seva família i explorar nous reptes professionals. La banda, que comença un nou camí, li desitja «tot el millor» fins que es tornin a trobar.
La tornada de la cantant d’Irun a La Oreja de Van Gogh es produeix un any després que Leire Martínez deixés el grup del qual va ser vocalista durant 17 anys.
Aquest anunci ha posat fi a mesos d’especulacions sobre la tornada d’Amaia Montero a la banda, uns rumors que van ser confirmats el mes d’abril passat per l’actriu Cayetana Guillén Cuervo, una de les millors amigues de la cantant. «Jo ho sé des de fa molt, però ella em va demanar que sisplau no ho digués a ningú», va declarar.
El 19 de novembre del 2007, Amaia Montero va anunciar oficialment la seva sortida de La Oreja de Van Gogh per iniciar una carrera en solitari, després d’11 anys de trajectòria a la banda.
Una carrera d’èxits
La Oreja de Van Gogh va llançar el seu primer disc el 1998. Era ‘Dile al sol’ i incloïa temes com ‘El 28’ o ‘Cuéntame al oído’. Des del primer moment, el grup mostrava la seva inspiració per compondre himnes pop i l’any 2000 va arribar la ràpida confirmació amb l’àlbum ‘El viaje de Copperpot’, que va vendre més d’un milió d’exemplars i va ser número 1 amb cançons tan emblemàtiques com ‘La playa’, ‘Soledad’, ‘París’, ‘Mariposa’, ‘Cuídate’ o ‘Pop’.
El 2003 es va repetir l’èxit i el número 1 amb l’àlbum ‘Lo que te conté mientras te hacías la dormida’, que incloïa temes com ‘Puedes contar conmigo’, ‘20 de enero’, ‘Rosas’, ‘Geografía’ o ‘Vestido azul’.
El 2006, el llançament de ‘Guapa’ (amb cançons com ‘Muñeca de trapo’, ‘Dulce locura’, ‘Perdida’ o ‘En mi lado del sofà’) va significar la consagració internacional definitiva. Va ser el disc més venut a Espanya de l’any amb set setmanes en el número 1, va aconseguir el Grammy Llatí al millor àlbum pop, va arribar també al número 1 a Mèxic, l’Argentina, Colòmbia, Xile i Veneçuela, i va permetre a la banda realitzar la seva gira americana més gran fins al moment, que va incloure 13 concerts als Estats Units.
El novembre del 2007, poques setmanes abans de l’edició de ‘Más guapa’ (Guapa ampliat) i al cim de l’èxit, Amaia Montero anunciava la seva sortida del grup per començar una carrera en solitari i s’incorporava a la banda Leire Martínez.
L’arribada de Leire Martínez
Amb la magnífica veu de Leire al capdavant, Pablo Benegas (guitarra), Xabi San Martín (teclats), Álvaro Fuentes (baix) i Hariz Garde (bateria), La Oreja de Van Gogh va publicar el 2008 ‘A las cinco en el Astoria’.
Aquest disc va aconseguir doble platí i quatre números 1 a Espanya (àlbums físics, àlbums descàrregues digitals iTunes, cançons i vídeos amb ‘El último vals’), disc d’or a Xile i Veneçuela, nominació al Grammy Llatí 2009 i una gira de més de 80 concerts per Espanya i Amèrica.
L’any 2011, el grup publica ‘Cometas por el cielo’, un disc produït pel suec Simon Nordberg amb un so més internacional. L’àlbum va entrar directe al número 1, lloc que ocuparia durant dues setmanes consecutives per arribar al disc de platí a Espanya. L’èxit es deu a ‘singles’ tan grans com ‘La niña que llora en tus fiestas’, una cançó contundent, explosiva i directa, amb una tremenda energia i un ritme sensacional.
Amb Leire Martínez al capdavant, La Oreja de Van Gogh també va publicar ‘El planeta imaginario’, un àlbum lluminós, optimista i realment innovador, ple de bombes amb què el grup va celebrar els seus 20 anys de carrera.
La Oreja de Van Gogh va publicar el seu vuitè àlbum d’estudi, ‘Un murmurro en la tormenta’, que incloïa el single ‘Abrázame’; i, el 2021, va llançar ‘Esencial’, un àlbum recopilatori.
