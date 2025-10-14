Capmany
Eva Serra presenta a Capmany el nou conte prologat per Quim Torra
L'expresident de la Generalitat destaca el valor dels llibres enalteixen les tradicions i la memòria popular del país
'Històries entre vinyes' està emmarcada en la verema i la vida rural amb il·lustracions i fotos antigues
La sala principal de l’antic Sindicat el Parral de Capmany es va vestir de festa gran dissabte passat, per a acollir la presentació del llibre Històries entre vinyes. La vida al camp (Editorial Base), el darrer conte d’Eva Serra Vila, figuerenca amb orígens capmanyencs, i dibuixos de Xavier Piñas.
L’acte, organitzat per l’Ajuntament de Capmany i la mateixa autora, va comptar amb la presència de l’expresident de la Generalitat, Quim Torra, i va ser conduït pel periodista Santi Coll. La presentació inicial va anar a càrrec del regidor de Cultura, Pep Pallarols. També hi va ser present l’exdiputat Jaume Sobrequés, pare de l’actual director de l’empresa editora, Santiago Sobrequés. Torra i ell van fer una visita ràpida al centre d’interpretació Vi-Vent, «l’espai ideal per a la presentació d’un llibre que ens parla amb majúscules del vi de l’Empordà», segons l’expresident.
Els grallers de Peralada, els gegants i capgrossos de Capmany i el pianista Pol Costa, van amenitzar una sessió carregada d’elogis al treball didàctic i descriptiu del conte d’Eva Serra, el qual gira entorn del món del vi, la verema i la història local.
El llibre també inclou diverses fotos de l’arxiu familiar amb el treball a la vinya. L’alcalde de Capmany, Joan Fuentes, va lliurar una litografia del pintor Josep Cruanyes a Quim Torra i una reproducció del cartell de l’acte a l’autora.
L’expresident va signar el llibre d’honor de Capmany amb un expressiu «gràcies per conservar i ser testimonis vius de la nostra memòria i, per tant, continuar essent fidels a la terra». Torra va ressaltar la rellevància de preservar les tradicions i la memòria popular del país en treballs com els del llibre presentat. També va defensa el català com a llengua de transmissió oral i literària.
Els Grallers de Peralada van tancar l'acte interpretant els Segadors. L'Ajuntament va oferir un trast de vins locals a tots els assistents.
- Transgourmet compra l’empresa de distribució Dispuig de Girona
- 5 destinacions poc massificades d’Europa per a una escapada de cap de setmana aquesta tardor
- L'exposició 'Glamurosa Barbie': 'El millor regal' de les noces d'or de Joan Tomàs i Mercè Llobet
- De Peralada a Figueres
- Laia de Quintana: “La Basílica de Castelló és un gran monument i, per tant, una gran responsabilitat”
- Nou homenatge pòstum a Figueres a l’heroi de Nova Zelanda Reginald Miles
- Nova protesta a Colera per reclamar el pas lliure al camí de ronda entre Garbet i Cala Port Joan
- Detinguts a la Jonquera per traginar 10 quilos d'haixix en el pàrquing d'un centre comercial