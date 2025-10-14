Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Capmany

Eva Serra presenta a Capmany el nou conte prologat per Quim Torra

L'expresident de la Generalitat destaca el valor dels llibres enalteixen les tradicions i la memòria popular del país

'Històries entre vinyes' està emmarcada en la verema i la vida rural amb il·lustracions i fotos antigues

La presentació va tenir lloc a l'antic Sindicat el Parral de Capmany

La presentació va tenir lloc a l'antic Sindicat el Parral de Capmany / Emporda.info

Redacció

Redacció

Capmany

La sala principal de l’antic Sindicat el Parral de Capmany es va vestir de festa gran dissabte passat, per a acollir la presentació del llibre Històries entre vinyes. La vida al camp (Editorial Base), el darrer conte d’Eva Serra Vila, figuerenca amb orígens capmanyencs, i dibuixos de Xavier Piñas.

L’acte, organitzat per l’Ajuntament de Capmany i la mateixa autora, va comptar amb la presència de l’expresident de la Generalitat, Quim Torra, i va ser conduït pel periodista Santi Coll. La presentació inicial va anar a càrrec del regidor de Cultura, Pep Pallarols. També hi va ser present l’exdiputat Jaume Sobrequés, pare de l’actual director de l’empresa editora, Santiago Sobrequés. Torra i ell van fer una visita ràpida al centre d’interpretació Vi-Vent, «l’espai ideal per a la presentació d’un llibre que ens parla amb majúscules del vi de l’Empordà», segons l’expresident.

Un moment de l'acte celebrat a la sala grandel Sindicat el Parral

Un moment de l'acte celebrat a la sala grandel Sindicat el Parral / Emporda.info

Els grallers de Peralada, els gegants i capgrossos de Capmany i el pianista Pol Costa, van amenitzar una sessió carregada d’elogis al treball didàctic i descriptiu del conte d’Eva Serra, el qual gira entorn del món del vi, la verema i la història local.

Un moment de la interpretació musical de Pol Costa

Un moment de la interpretació musical de Pol Costa / Santi Coll

El llibre també inclou diverses fotos de l’arxiu familiar amb el treball a la vinya. L’alcalde de Capmany, Joan Fuentes, va lliurar una litografia del pintor Josep Cruanyes a Quim Torra i una reproducció del cartell de l’acte a l’autora.

L'autora i el president Torra dedicant llibres als assistents

L'autora i el president Torra dedicant llibres als assistents / Santi Coll

L’expresident va signar el llibre d’honor de Capmany amb un expressiu «gràcies per conservar i ser testimonis vius de la nostra memòria i, per tant, continuar essent fidels a la terra». Torra va ressaltar la rellevància de preservar les tradicions i la memòria popular del país en treballs com els del llibre presentat. També va defensa el català com a llengua de transmissió oral i literària.

Notícies relacionades i més

Els Grallers de Peralada van tancar l'acte interpretant els Segadors. L'Ajuntament va oferir un trast de vins locals a tots els assistents.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents