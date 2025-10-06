La Pantera de Figueres
Mónica Naranjo: “Tornaria a recórrer totes les discoteques de la Costa Brava”
“Vaig actuar a locals de Roses, Santa Margarida, Empuriabrava, Almadrava…”, va recordar la Pantera de Figueres durant el seu pas pel programa La Revuelta
Amb més de tres dècades de trajectòria i convertida en una de les veus més potents i reconeixibles de la música en espanyol, Mónica Naranjo continua captivant el públic tant a l'escenari com en les seves aparicions televisives. La Pantera de Figueres no només destaca per una carrera plena d'èxits, sinó també per la naturalitat amb què comparteix records i experiències personals, com va fer recentment a La Revuelta de La 1. Allà, entre molts altres temes, va rememorar els seus inicis artístics al seu Empordà natal i els moments que la van marcar.
Amb un to nostàlgic, Naranjo va recordar aquelles primeres actuacions a Figueres i a la costa empordanesa. "Vaig començar a cantar a l'institut i després vaig passar a les discoteques del poble", començava dient la cantant, tot afegint: "Vaig recórrer totes les discoteques de la Costa Brava, i em va encantar. És una experiència que repetiria, perquè em va posar a prova i va ser meravellosa".
En aquest punt, el presentador del programa, David Broncano, li va preguntar: "Recordes alguna anècdota d'algun poble de Navarra… o Almeria?…", a la qual cosa ella va respondre: "Allà no he actuat mai. Jo vaig recórrer la Costa Brava. Soc de Figueres i la tinc allà al costat". Naranjo també va concretar els municipis on havia actuat. "Roses, Santa Margarida, Empuriabrava, Almadrava... Tota aquesta zona, on està el Chic Roses... Bé, ara ja no sé què hi deu haver, però en aquell moment hi havia moltes discoteques que, sobretot a l'estiu, s'omplien", apuntava amb un somriure.
En aquest viatge al passat, Mónica Naranjo també va voler recordar qui havia estat el seu àngel de la guarda en aquella època: el seu millor amic Carlos. "Ara ja no hi és", recordava amb emoció. "Ell em protegia", afegia. "Em venia a buscar a casa, em portava a les actuacions, estava pendent de mi i després em tornava a casa", va explicar, concloent amb un petó llançat a l'aire i un fort aplaudiment del públic.
Nova cançó
Val a dir que Mónica Naranjo visitava La Revuelta per presentar la seva nova cançó, Por un like, un tema pop per a la composició del qual es va inspirar, d'alguna manera, en les experiències que va viure com a presentadora d'un reality show, La Isla de las Tentaciones. "A la primera temporada, la gent anava molt perduda. Ara que sé el que passa, jo no hi aniria mai", reconeixia la cantant figuerenca.
Naranjo també va explicar que fa una dècada va complir un somni en participar en una altra aventura laboral: el doblatge de la pel·lícula Minions. "Mai hauria pensat que acabaria fent una cosa tan bonica i tan diferent", va explicar.
En les seves visites anteriors al programa de David Broncano, l'artista figuerenca s'havia enfrontat a la cara més irreverent del format: li havien trencat un disc contra el terra i li havien ensenyat imatges pornogràfiques. Aquesta vegada, però —la seva primera aparició a La Revuelta— tot va començar de manera molt més agradable, gràcies al cert paral·lelisme estètic entre presentador i convidada, tots dos rossos i vestits amb jaqueta i corbata.
Finalment, Mónica Naranjo va marxar amb una gran satisfacció, portant-se el trofeu, que reconeixia que havia estat una "molt bona entrevista" i acomiadant-se amb un somriure. "M'ho he passat d'allò més bé", va concloure.
