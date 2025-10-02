Jubilació
Una empleada de 65 anys denuncia que encara no es pot jubilar: "Vaig començar a treballar amb 14"
A Espanya, l’edat de jubilació se situa als 65 anys per a aquells que han cotitzat un mínim de 38 anys i tres mesos
Javier Fidalgo
A Europa, països com Dinamarca han aprovat una reforma en què l'edat de jubilació augmenta de manera progressiva. L'esperança de vida creix i, per tant, la despesa en pensions s'allarga durant més anys. Tot i això, molts experts es pregunten fins a quina edat es pot mantenir una bona salut per continuar treballant.
En aquest context, alguns economistes alerten que Espanya podria elevar l'edat de jubilació fins als 70 anys, seguint el model danès. Gonzalo Bernardos, professor de la Universitat de Barcelona, va assegurar que "Dinamarca ja ha començat a canviar la legislació i per al 2040 serà als 70 anys. Espanya, no en dubtin, seguirà el mateix camí".
Actualment, l'edat de jubilació a Espanya és de 65 anys per als treballadors que hagin cotitzat un mínim de 38 anys i tres mesos. En canvi, si no s'ha assolit aquest període de cotització, l'edat requerida s'eleva fins als 66 anys i vuit mesos.
Tanmateix, l'edat de jubilació s'ampliarà progressivament fins a arribar als 67 anys el 2027. En aquest escenari, El programa de Ana Rosa ha entrevistat Vicky Pastor, una dona de 65 anys que denuncia no poder jubilar-se, tot i haver treballat des dels 14 anys.
"No m'agradava estudiar i els meus pares em van posar a treballar amb 14 anys", recorda la convidada. "He treballat en moltes coses: cuidant criatures, gent gran, netejant escales, he tingut un negoci propi...", explica Vicky.
En alguns treballs no havia cotitzat
Segons afirma, li falten dos anys de cotització perquè en alguns dels seus treballs anteriors no havia cotitzat: "Antigament, els treballs no eren com ara. Quan cuidaves les criatures d'una altra persona, no et contractaven amb assegurança; netejant, tampoc. Molta feina a l'esquena, però poca cotització".
La treballadora destaca que actualment "té una bona salut" i considera que les persones que es troben en la seva mateixa situació es mereixen "una jubilació una mica més alegre del que ens espera". De fet, aprofita el seu espai al programa d'Ana Rosa per reivindicar-ho.
"Hauríem de poder jubilar-nos a una edat en què també poguéssim gaudir una mica, que no tot sigui treballar i treballar", sentencia la convidada. Finalment, reclama una solució per a casos com el seu: "Crec que s'hauria de fer una excepció i que ens tinguin una mica en compte".
