Ho ha explicat a xarxes
Un arquitecte sentencia el nou Camp Nou abans d’acabar-lo: “Quedarà obsolet en pocs anys”
Ignasi Morente assegura que s’hauria pogut idear un estadi més d’acord amb la identitat, la innovació i l’urbanisme
Pol Langa
Les obres del Camp Nou ocupen portades als mitjans esportius pràcticament cada setmana. En l’últim capítol d’aquesta “telenovel·la” vam saber que, tot i que el FC Barcelona pretenia obrir l’estadi per a aquesta mateixa jornada —el partit que jugarà contra la Reial Societat—, l’Ajuntament i els Bombers van frenar en sec les aspiracions de la Junta, al·legant errors en seguretat i accessibilitat.
Tot i això, el club confia que el retorn al temple blaugrana arribarà més aviat que tard i que l’etapa de jugar entre el Johan Cruyff i l’Estadi Olímpic Lluís Companys acabarà en les setmanes vinents. Mentrestant, els operaris continuen treballant per acabar els elements necessaris que garanteixin l’assistència del públic als partits, i el nou Camp Nou ja s’assembla força al que acabarà sent. No obstant això, no tothom té tan clar que aquesta obra pugui resistir el pas dels anys amb la seguretat amb què ho fan els aficionats culers.
Així ho ha revelat l’arquitecte Ignacio Morente, que té un canal de YouTube anomenat Mi Espacio Vital, dedicat a mostrar llocs i edificis de tota mena: “Us he de dir que, per a mi, serà un estadi que quedarà obsolet en pocs anys”, afirma al començament del vídeo.
Segons el jove arquitecte, els estadis actuals han de tenir certes característiques que els adaptin a les ciutats on es troben i uns condicionants que no creu que el Camp Nou compleixi. Així, els camps d’aquest tipus avui han de comptar amb “innovació, urbanisme i identitat”.
"Estem veient un estadi blanc"
Un dels elements que no li encaixen és l’estètica mateixa: “Blaugrana són els colors que identifiquen el club i estem veient un estadi blanc”. A més, assenyala que quan hi ha partit els voltants del camp es col·lapsen i que el nou disseny “no resol cap punt en aquest sentit, perquè no s’obre a les principals artèries de la ciutat”.
Tampoc considera que hi hagi gaire innovació: “Aquest camp es planteja a través de tres plataformes, que no deixen de ser les diferents graderies i només les obren com si fossin part de l’entorn exterior, però no aporten gaire més”, indica.
També assegura que no representa el Barça, perquè “si li treus tots els textos que el referencien, difícilment series capaç de reconèixer que aquest és l’estadi del FC Barcelona”, així que està “lluny del que hauria de ser un estadi d’aquestes característiques”. Un altre aspecte és la capacitat per acollir espectadors que, tot i que ha augmentat, “es convertirà en un problema” perquè l’exterior del camp no estarà preparat per absorbir-ho.
En el seu lloc, Morente reconeix que li hauria agradat més la proposta presentada per Norman Foster el 2007, perquè “va ser capaç de fer una proposta moderna tenint en compte els antecedents de la ciutat”. El motiu és clar: “Quan pensem en Barcelona, sempre pensem en modernitat. En l’època gloriosa dels anys 1900, quan hi va haver un moviment artístic molt important, el Modernisme, que és quan es van construir els elements més representatius”, reflexiona. Això és precisament el que sí que aconseguia aquella proposta perduda, imitant figures com el trencadís, a l’estil de l’Allianz Arena del Bayern de Munic.
- Casa sobre un turó al Port de la Selva
- Aquestes són les 14 cases a la venda més cares de l'Alt Empordà
- La Farella de Llançà s'ha d'urbanitzar
- Una de les mítiques cúpules de la base del Pení de Roses 'reviu' com a magatzem agrícola al poble d'Ollers
- Casa devant del mar a Cadaqués
- Ideal per visitar aquesta tardor: l'encantador poble medieval de la Catalunya Nord que es troba a menys de dues hores de l
- Casa amb vistes al mar a Cadaqués
- Masia a Siurana