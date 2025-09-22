Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Vida social

L'exdirector de TV3 i RAC1 Jaume Peral es casa a Figueres en una cerimònia oficiada per Jordi Masquef

"Com a figuerenc de naixement, va voler casar-se a casa. Us desitjo molta felicitat, parella!, escrivia l'alcalde aquest diumenge a X

Jaume Peral, Margarita Colet i Jordi Masquef.

Jaume Peral, Margarita Colet i Jordi Masquef. / X Jordi Masquef

Redacció

Redacció

Figueres

El periodista figuerenc Jaume Peral s’ha casat amb la seva parella, Margarita Colet, aquest dissabte a Figueres. La cerimònia va ser oficiada per l’alcalde de la ciutat, Jordi Masquef, segons ha explicat ell mateix a X.

Ahir vaig oficiar un casament molt especial, el d’en Jaume Peral i la Margarita Colet. En Jaume ha estat director de TV3 i de RAC1 (i pregoner de les Fires i Festes de la Santa Creu) i, com a figuerenc de naixement, va voler casar-se a casa. Us desitjo molta felicitat, parella!, escrivia Masquef aquest diumenge a X.

Jaume Peral (Figueres, 1960) és llicenciat en Ciències de la Informació per la UAB. Va iniciar la seva carrera a Girona com a corresponsal i redactor en diversos mitjans i agències (EFE, RNE, Catalunya Ràdio). El 1992 va assumir la coordinació de Catalunya Informació i, posteriorment, va dirigir diverses seccions i serveis informatius de Catalunya Ràdio, obtenint un Premi Ondas el 2002.

El 2005 es va incorporar a Televisió de Catalunya, on va ser cap de comunicació i, més endavant, director d’Informatius i, entre 2016 i 2017, director de TV3. El 2018 va ser nomenat sotsdirector de RAC1 i RAC105, i el 2019 director general de Catalunya Comunicació, des d’on va dirigir 8tv, RAC1 i RAC105. El 2022, després de la venda de 8tv, va continuar al capdavant de les emissores fins al 2023. El setembre d’aquell any va tornar a la CCMA per supervisar el llibre d’estil dels mitjans públics.

