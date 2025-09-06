Rosalía trenca el silenci sobre la seva relació amb Hunter Schafer
La relació entre ambdues ha estat durant anys objecte d’especulacions
Redacció
La cantant de Sant Esteve Sesrovires Rosalía ha parlat per primera vegada sobre els rumors de la seva relació amb l’actriu nord-americana Hunter Schafer, coneguda pel seu paper a la sèrie Euphoria. L’artista catalana ho ha fet en una entrevista a la revista Elle, on també ha avançat detalls del seu pròxim treball musical.
La relació entre Rosalía i Schafer va ser durant anys objecte d’especulacions. Els rumors iniciats el 2019 no es van confirmar fins el 2024, quan Schafer va reconèixer en una entrevista a GQ que totes dues havien mantingut una relació. “S’ha especulat molt. Una part de nosaltres volia deixar-ho en privat, però una altra pensava que no tenia res de dolent explicar-ho”, va declarar l’actriu en aquell moment.
Fins ara, Rosalía havia optat pel silenci. Però, ara, en l'entrevista d'Elle, la periodista Suzy Expósito li qüestiona si aquella experiència l’havia portada a definir-se públicament en relació amb la seva sexualitat: “No, no em va pressionar. Penso en la llibertat. Això és el que em guia”, va respondre.
Amb aquestes declaracions, la cantant posa fi a les especulacions, alhora que referma la seva decisió de mantenir la llibertat personal com a eix central de la seva vida i la seva carrera.
