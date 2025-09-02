Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un dia festiu "secret"

Més de 100 municipis de Catalunya fan festa aquest dilluns 8 de setembre: tres són de l'Empordà

Aquesta festivitat farà que els nens i adolescents d’aquestes poblacions tornin a l’escola o a l’institut un dia més tard de la data oficial de l’inici de curs a Catalunya

Joan Soler

Valerio Seoane

Barcelona

L’arribada del setembre sempre es fa costa amunt després de les vacances, tot i que a Catalunya la Diada alleuja el panorama (i més aquest any que cau en dijous i obre la possibilitat d’un pont de quatre dies). A més, un centenar de localitats catalanes compten amb un as a la màniga: un dia festiu local que no tots coneixen dies abans de l’Onze de Setembre.

Es tracta del dilluns 8 de setembre. El principal municipi de Catalunya que té aquell dia com a festiu és Sabadell, amb motiu de la seva festa major.

Al costat de la cinquena ciutat catalana més poblada, nou capitals de comarca també fan festa el 8 de setembre: Berga (Berguedà), les Borges Blanques (Garrigues), Gandesa (Terra Alta), Montblanc (Conca de Barberà), Olot (Garrotxa), Puigcerdà (Cerdanya), Tortosa (Baix Ebre), Tremp (Pallars Jussà) i Vielha (Vall d’Aran). I a l'Empordà (Alt i Baix), trobem tres poblacions que fan festa aquell dia: la Jonquera, Pont de Molins i Pals.

Festes majors i celebracions religioses

Aquests dies festius es deuen sobretot a dues circumstàncies: que les ciutats en qüestió celebren les seves festes majors (com les Borges Blanques, Gandesa i Montblanc, a més de Sabadell) o a commemoracions d’origen religiós (com a Berga, amb la Gala de Queralt, o a Puigcerdà, amb la Mare de Déu de la Sagristia). També hi ha casos en què els dos motius s’entremesclen, com a les Festes de la Cinta de Tortosa i les Festes del Tura d’Olot.

Altres importants municipis catalans que han declarat el dilluns 8 de setembre com a festiu local són Agramunt, Calaf, Caldes d’Estrac, Castell-Platja d’Aro, Guissona, Horta de Sant Joan, la Jonquera, Mont-roig del Camp, Sant Adrià de Besòs, Sant Quirze del Vallès, Sant Sadurní d’Anoia, Sentmenat i Viladecans.

Aquesta festivitat farà que els nens i adolescents d’aquestes poblacions tornin a l’escola o a l’institut un dia més tard de la data oficial de l’inici de curs a Catalunya.

Llista completa dels 109 municipis

Aquesta és la llista completa (per ordre alfabètic) de les 109 localitats catalanes que tenen el 8 de setembre com a festa local, segons la informació de la Generalitat:

  • Agramunt
  • Alberola
  • Aldover
  • Anglès
  • Ansovell
  • Bar
  • Barruera
  • Benifallet
  • Berga:
  • La Bisbal de Falset
  • Es Bòrdes
  • Les Borges Blanques
  • Les Borges del Camp
  • Bovera
  • Breda
  • Calaf
  • Caldes d’Estrac
  • Cambrils
  • Canejan
  • Canet de Mar
  • La Canya
  • Capolat
  • Cardet
  • Castellar de la Ribera
  • Castellnou de Seana
  • Castell-Platja d’Aro
  • Cóll
  • Durro
  • L’Estany
  • La Farga de Moles
  • La Fatarella
  • Folgueroles
  • Ger
  • Gaià:
  • Gàrzola
  • La Gleva
  • Gombrèn
  • Guissona
  • Horta de Sant Joan
  • Els Hostalets d’en Bas
  • Gandesa
  • Jafre
  • Joanetes
  • La Jonquera
  • Josa de Cadí
  • Juià
  • Juncosa
  • Plerona
  • Llinars del Vallès
  • Llocalou
  • El Mallol
  • Les Masies de Voltregà
  • Montblanc
  • Montgai
  • Montmajor
  • Montmaneu
  • Montoliu de Lleida
  • Mont-roig del Camp
  • La Morera de Montsant
  • Olius
  • Olot
  • Palafolls
  • Pals
  • La Parròquia d’Hortó
  • La Pinya
  • La Pobla de Montornès
  • Pont de Molins
  • Pratdip
  • Les Preses
  • Puigcerdà
  • Puigpardins
  • La Ràpita
  • Els Reguers
  • Ribera de Cardós
  • Sabadell
  • Saldes
  • Sant Adrià de Besòs
  • Sant Andreu de la Barca
  • Sant Celoni
  • Sant Esteve d’en Bas
  • Sant Hipòlit de Voltregà
  • Sant Pau de Segúries
  • Sant Privat d’en Bas
  • Sant Quirze del Vallès
  • Sant Sadurní d’Anoia
  • Sant Sadurní d’Osormort
  • Sant Vicenç de Torelló
  • Santa Eugènia de Berga
  • Santa Eulàlia de Riuprimer
  • Santa Maria de Martorelles
  • Saraís
  • Sentmenat
  • Seròs
  • Sunyer:
  • Tiurana
  • Torà de Tost
  • La Torre d’Oristà
  • Torrelles de Foix
  • Tortosa
  • Tremp
  • La Vall de Bianya
  • Vidreres
  • Vielha
  • Viladecans
  • Viladrau
  • Vilanova del Camí
  • Vinallop
  • Vinyoles i Conangell

