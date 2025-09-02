Un dia festiu "secret"
Més de 100 municipis de Catalunya fan festa aquest dilluns 8 de setembre: tres són de l'Empordà
Aquesta festivitat farà que els nens i adolescents d’aquestes poblacions tornin a l’escola o a l’institut un dia més tard de la data oficial de l’inici de curs a Catalunya
Valerio Seoane
L’arribada del setembre sempre es fa costa amunt després de les vacances, tot i que a Catalunya la Diada alleuja el panorama (i més aquest any que cau en dijous i obre la possibilitat d’un pont de quatre dies). A més, un centenar de localitats catalanes compten amb un as a la màniga: un dia festiu local que no tots coneixen dies abans de l’Onze de Setembre.
Es tracta del dilluns 8 de setembre. El principal municipi de Catalunya que té aquell dia com a festiu és Sabadell, amb motiu de la seva festa major.
Al costat de la cinquena ciutat catalana més poblada, nou capitals de comarca també fan festa el 8 de setembre: Berga (Berguedà), les Borges Blanques (Garrigues), Gandesa (Terra Alta), Montblanc (Conca de Barberà), Olot (Garrotxa), Puigcerdà (Cerdanya), Tortosa (Baix Ebre), Tremp (Pallars Jussà) i Vielha (Vall d’Aran). I a l'Empordà (Alt i Baix), trobem tres poblacions que fan festa aquell dia: la Jonquera, Pont de Molins i Pals.
Festes majors i celebracions religioses
Aquests dies festius es deuen sobretot a dues circumstàncies: que les ciutats en qüestió celebren les seves festes majors (com les Borges Blanques, Gandesa i Montblanc, a més de Sabadell) o a commemoracions d’origen religiós (com a Berga, amb la Gala de Queralt, o a Puigcerdà, amb la Mare de Déu de la Sagristia). També hi ha casos en què els dos motius s’entremesclen, com a les Festes de la Cinta de Tortosa i les Festes del Tura d’Olot.
Altres importants municipis catalans que han declarat el dilluns 8 de setembre com a festiu local són Agramunt, Calaf, Caldes d’Estrac, Castell-Platja d’Aro, Guissona, Horta de Sant Joan, la Jonquera, Mont-roig del Camp, Sant Adrià de Besòs, Sant Quirze del Vallès, Sant Sadurní d’Anoia, Sentmenat i Viladecans.
Llista completa dels 109 municipis
Aquesta és la llista completa (per ordre alfabètic) de les 109 localitats catalanes que tenen el 8 de setembre com a festa local, segons la informació de la Generalitat:
- Agramunt
- Alberola
- Aldover
- Anglès
- Ansovell
- Bar
- Barruera
- Benifallet
- Berga:
- La Bisbal de Falset
- Es Bòrdes
- Les Borges Blanques
- Les Borges del Camp
- Bovera
- Breda
- Calaf
- Caldes d’Estrac
- Cambrils
- Canejan
- Canet de Mar
- La Canya
- Capolat
- Cardet
- Castellar de la Ribera
- Castellnou de Seana
- Castell-Platja d’Aro
- Cóll
- Durro
- L’Estany
- La Farga de Moles
- La Fatarella
- Folgueroles
- Ger
- Gaià:
- Gàrzola
- La Gleva
- Gombrèn
- Guissona
- Horta de Sant Joan
- Els Hostalets d’en Bas
- Gandesa
- Jafre
- Joanetes
- La Jonquera
- Josa de Cadí
- Juià
- Juncosa
- Plerona
- Llinars del Vallès
- Llocalou
- El Mallol
- Les Masies de Voltregà
- Montblanc
- Montgai
- Montmajor
- Montmaneu
- Montoliu de Lleida
- Mont-roig del Camp
- La Morera de Montsant
- Olius
- Olot
- Palafolls
- Pals
- La Parròquia d’Hortó
- La Pinya
- La Pobla de Montornès
- Pont de Molins
- Pratdip
- Les Preses
- Puigcerdà
- Puigpardins
- La Ràpita
- Els Reguers
- Ribera de Cardós
- Sabadell
- Saldes
- Sant Adrià de Besòs
- Sant Andreu de la Barca
- Sant Celoni
- Sant Esteve d’en Bas
- Sant Hipòlit de Voltregà
- Sant Pau de Segúries
- Sant Privat d’en Bas
- Sant Quirze del Vallès
- Sant Sadurní d’Anoia
- Sant Sadurní d’Osormort
- Sant Vicenç de Torelló
- Santa Eugènia de Berga
- Santa Eulàlia de Riuprimer
- Santa Maria de Martorelles
- Saraís
- Sentmenat
- Seròs
- Sunyer:
- Tiurana
- Torà de Tost
- La Torre d’Oristà
- Torrelles de Foix
- Tortosa
- Tremp
- La Vall de Bianya
- Vidreres
- Vielha
- Viladecans
- Viladrau
- Vilanova del Camí
- Vinallop
- Vinyoles i Conangell