Aquesta és la foto més cotitzada de l’estiu: qui l’aconsegueixi pot guanyar una fortuna
Després de veure el posat player d’Alejandra Rubio i Carlo Costanzia, aquest és l’objectiu més cobejat de la premsa rosa
Alba Aguilera
L’estiu deixa algunes de les posades més cobejades a les pàgines de la premsa rosa. Les famosos es troben en les seves vacances, tranquils i amb la guàrdia baixa. És llavors quan els paparazzi fan l’agost aconseguint exclusiva rere exclusiva.
Així és com el temps lliure de les celebritats es converteix en les majors jornades de treball d’algunes professions. Com, en aquest cas, són els fotògrafs.
La jornada estiuenca d’aquest 2025 ja acumula diverses portades d’escàndol. Des de les imatges de Tom Cruise passejant amb la seva nova parella, fins a la llarguíssima llista de famosos que han trepitjat les illes espanyoles preferides per a unes vacances: les Balears.
Entre elles, Eivissa sol acumular el major nombre de 'pillades' estiuenques. A dates d’ara, arribant a finals de juliol, ja hem pogut veure diferents posats playeros per l’illa.
Violeta Mangriñán, Karol G, Melendi, Dani Carvajal, Arturo Valls, Eugenia Silva, Cholo Simeone, Laura Matamoros, Mónica Pont, Susana Bicho, María Zurita... Fins i tot la mismíssima Jennifer Aniston!
Així mateix, una de les portades més desitjades ha estat la d’Alejandra Rubio i Carlo Costanzia, a qui ja hem pogut veure com a protagonistes de l’últim número de Diez Minutos. Un reportatge de posats en banyador on es pot veure la parella gaudint tranquil·lament del seu primer estiu després de convertir-se en pares.
La foto més buscada: "Es pagaria moltíssim"
Vista la llista, sembla impossible caminar per allà sense creuar-se amb algun d’ells, però no és tan fàcil com sembla. I és que la imatge més esperada encara no ha estat capturada.
Ha estat la periodista Lorena Vázquez qui ha desvelat a Mamarazzis, pódcast d’El Periódico, quina és la fotografia més buscada pels paparazzi aquest estiu del 2025: "És Mar Flores amb el seu nét en braços. Per aquesta foto es pagaria moltíssims diners", adverteix la presentadora.
