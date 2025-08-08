Plans
El poble abandonat de Catalunya que ha enamorat la premsa internacional: "Només els valents el visiten"
Aquest poble fantasma s’ha convertit en objecte de fascinació; asseguren haver vist figures encaputxades entre les ruïnes
Jesús Buitrago
A dalt de la serra de Prades, a més de 1.000 metres d’altitud, s’alça la Mussara, aTarragona, el poble fantasma que va ser abandonat a la dècada dels seixanta. Aquest lloc oblidat pel temps s’ha convertit en objecte de fascinació, tant turística com mediàtica. Un reportatge de Forbes, titulat Only the brave visit Catalonia’s ghost village of Mussara on Halloween, assegura que "només els valents el visiten".
Encara que la seva ruïna definitiva va arribar el 1960–61, quan fou incorporat a Vilaplana, l’èxode poblacional havia començat dècades abans. Les dures condicions —sense aigua potable, electricitat ni serveis bàsics— van empènyer els seus habitants a emigrar. També es creu que la plaga de la fil·loxera, que va arrasar les vinyes de la comarca, va obrir el camí per a la despoblació.
Els orígens de la Mussara es remunten possiblement a l’edat del Bronze, tot i que la documentació cronològica comença el 1173, amb Alfons I i l’ordenació dels límits de Tarragona. Al segle XII es va aixecar l’església de Sant Salvador, restaurada als segles XVIII i XIX, la torre campanar de la qual (de 1859 metres) resisteix el pas del temps.
Avui dia, la Mussara és un imant per a senderistes, investigadors de l’ocult i fotògrafs. Les rutes atreuen tant per les vistes sobre Tarragona i la vall del Baix Camp com per l’halo tenebrós que envolta el terreny, sobretot a la tardor i a l’hivern, quan la boira el cobreix tot amb un mantell fantasmal.
Aquesta mateixa boira ha alimentat llegendes. Es diu que alguns visitants han desaparegut durant hores —o simplement mai no han tornat— després d’endinsar-se al poble cobert de boira, i que han recuperat el sentit amb una sensació de pèrdua temporal. L’element més enigmàtic és la torre de Sant Salvador. Altres testimonis asseguren haver vist figures encaputxades i pintures diabòliques a les seves parets. El relat de Forbes subratlla aquest aire otherworldly (d’un altre món) que impregna l’entorn.
Casos llegendaris de desapareguts
Una de les històries més esgarrifoses involucra plenament Enrique Martínez, qui el 1991 —segons cròniques locals— va accedir a la Mussara amb tres amics i, en un moment donat, es va perdre entre la boira. No se’l va tornar a veure mai més, com si la terra se l’hagués empassat en qüestió de minuts.
Encara que no existeixen fonts oficials que confirmin aquest succés, el rumor es va propagar pels mitjans i fòrums, barrejant-se amb relats sobre el poble com a "porta a una altra dimensió". Malgrat la seva atmosfera sinistra, la Mussara ofereix un lloc ideal per a l’excursionisme: vistes panoràmiques del Montsant, del mar Mediterrani i de la Costa Daurada, tot des de senders.
- Denuncien que un restaurant del cap de Creus cobra 10 euros per persona per reservar taula i no els retorna: 'No és legalment vàlid
- Aquests són els municipis de l’Alt Empordà que es troben en alerta per risc molt elevat d’incendi forestal
- Desmantellen a Terrades un cultiu de 461 plantes de marihuana valorat en 447.022 euros
- Evacuen amb helicòpter a un motorista amb un fort traumatisme, a la Jonquera
- Una inspecció en un prostíbul de Capmany acaba amb dues prostitutes detingudes i sancions per possessió d’armes i drogues
- El castell de Sant Ferran estrena una nova etapa d’obertura turística i pedagògica
- Reflexions sobre la notícia 'Salut canviarà el model de les urgències a l’Alt ': 'Una altra oportunitat perduda per a la ciutat de Figueres
- El CF Sant Pere Pescador desapareix després de 104 anys d'història i en responsabilitza l'Ajuntament