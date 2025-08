El gran complex físic de Pedro Pascal: "M'horroritza veure'm així"

Pedro Pascal és una de les estrelles de Hollywood més perseguides en l’actualitat. I no és per menys, perquè durant els últims anys l’actor ha encarnat alguns dels personatges més rellevants del món del cinema i les sèries.

La seva última aparició a la gran pantalla ha estat de la mà de Marvel, on ha interpretat el benvolgut Reed Richards, un dels famosos Quatre Fantàstics. Una nova versió d’aquest clàssic dels còmics que els seguidors esperaven amb grans expectatives.

Però les expectatives, com bé se sap, poden ser una arma de doble tall, i més quan es tracta de fans de Marvel, que no es conformen amb qualsevol cosa. Aquests especialistes a buscar el més mínim error, s’han fixat en un aspecte del Reed Richards de Pascal que no els convenç gens.

Pel que sembla, el personatge original que podem trobar a les vinyetes sempre apareix polit i perfectament afaitat. Una característica visible que Marvel ha decidit canviar o, simplement, passar per alt.

El complex de l’actor

Després de la gran quantitat de comentaris i missatges que Pedro Pascal ha rebut sobre aquest aspecte físic de la seva interpretació, l’actor ha confessat que, precisament, es tracta d’un dels seus grans complexos: “Si m’afaito del tot... em veig fatal. M’horroritza veure’m així, estic totalment en contra de mi mateix sense barba”, ha explicat en una recent entrevista per a LADbible juntament amb la seva companya de repartiment Vanessa Kirby.

Per justificar aquest "trauma" personal, Pascal ha recordat el seu paper a Wonder Woman 1984, on interpretava el villà afaitat Maxwell Lord: “Em va horroritzar el meu aspecte a Wonder Woman 1984. Em va encantar la pel·lícula, però no m’he tornat a afaitar des de llavors, tret que sigui absolutament necessari. Tot i això, si m’haguessin demanat afaitar-me per Els 4 Fantàstics i haguessin insistit, ho hauria fet, perquè va ser una creació molt col·laborativa pel que fa al nostre aspecte a la pel·lícula”.

Pedro Pascal sense bigoti a ‘Wonder Woman 1989’ / Arxiu

El seu paper més criticat

Així és com la seva interpretació de Mr. Fantàstic s’ha convertit en un dels seus papers més controvertits: “Soc més conscient del descontentament entorn de la meva elecció per a aquest paper que amb qualsevol altra cosa que hagi fet.”

Així mateix, Marvel continua confiant en aquesta versió renovada d’aquest quartet de superherois com a punt de partida de la seva nova etapa cinematogràfica. De fet, l’empresa ja ha confirmat que Pascal tornarà com Reed Richards a Venjadors: Doomsday, un dels esdeveniments més esperats de la saga, previst per al 2026.