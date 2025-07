Rosalía es pronuncia per primera vegada a favor de Palestina: "Que no digui res no significa que no condemni el que està passant"

Rosalía ha explicat en un missatge a les seves xarxes socials que no s’ha manifestat sobre Palestina «no significa en absolut que no condemni el que està passant», però lamenta que «l’assenyalament s’hauria de direccionar cap amunt [cap als qui decideixen i tenen poder d’acció]».

La cantant s’ha manifestat en aquests termes després que el dissenyador Miguel Adrover hagi rebutjat crear un vestuari per a ella, malgrat l’admiració que sent per la seva feina, per no haver-se manifestat sobre Palestina i el seu «silenci còmplice». Fa uns dies el dissenyador va escriure en el seu compte d’Instagram el missatge següent després de rebutjar un encàrrec per vestir la catalana: «El silenci és complicitat, i més encara quan tens un gran altaveu on milions de persones t’escolten quan cantes. Per això tens la responsabilitat d’utilitzar aquest poder per denunciar aquest genocidi. Rosalía, això no és res personal. T’admiro per tot el teu talent i per tot el que has aconseguit. I crec que vostès són molt més que aquests artistes que només es dediquen a l’espectacle i a l’entreteniment. Ara hem de fer «El correcte».

El dissenyador mostrava en un missatge divendres passat, també a les xarxes socials, uns correus electrònics de l’equip de Rosalía en els quals li proposaven una col·laboració amb l’artista, a la qual cosa des d’Adrover responien: «ho sentim, però Miguel no treballa amb cap artista que públicament no hagi mostrat el seu recolzament a Palestina».

Aquest dimecres, Rosalía explicava: «El fet de no haver utilitzat la meva plataforma de forma alineada amb l’estil o expectatives alienes no significa en absolut que no condemni el que està passant a Palestina. És terrible veure dia rere dia com persones innocents són assassinades i que els que haurien de parar això no ho facin».

I després de reconèixer que ha seguit «amb gran tristesa el que s’ha esta dient aquests dies», afegeix: «No veig com avergonyir-nos els uns als altres sigui la millor manera de seguir endavant en la lluita per la llibertat de Palestina. Crec que l’assenyalament s’hauria de direccionar cap amunt (cap als que decideixen i tenen poder d’acció) i no en horitzontal (entre nosaltres)».

La cantant també indica que accepta que el seu missatge «serà incomplet i imperfecte però és la meva veritat i està escrit amb la millor intenció».

«Lamentablement aquest text no és ni serà suficient en un context de violència extrema com el que s’està esdevenint, per això volia finalitzar amb un profund respecte i agraïment a les persones que realment actuen, com a ONGs, activistes, voluntaris, sanitaris, treballadors, cooperatives, associacions, periodistes dedicant la seva vida a ajudar en aquesta causa i moltes d’altres», conclou.

Col·laboració amb altres dissenyadors

Rosalía ha manifestat sempre la seva passió per la moda i ha sigut ambaixadora de diverses firmes internacionals, a més d’haver col·laborat amb dissenyadors com Palomo Spain. L’última gala MET va acudir amb un disseny de Balmain, realitzat exclusivament per a ella.

Miguel Adrover (Mallorca, 1965) va ser guardonat amb el Premi Nacional de Disseny de Moda 2018 que atorga el Ministeri de Cultura i Esport, després d’haver revolucionat el món de la moda en la dècada dels 90 amb les seves creacions.