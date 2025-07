Mor Lorena Blanco: un infart acaba amb la vida de la fisioculturista als 37 anys

El món del fisioculturisme espanyol s’ha tenyit de dol després de la impactant notícia de la mort de Lorena Blanco, una de les atletes més prometedores i estimades del panorama nacional. Als seus 37 anys, en el cim de la seva carrera i amb la mirada posada en la competició més prestigiosa del món, un infart fulminant ha posat fi a la seva vida de manera abrupta, deixant una profunda commoció en la comunitat esportiva i entre els seus milers de seguidors. La tragèdia va tenir lloc dissabte passat al seu domicili de Lugo, des d’on va ser traslladada d’urgència sense que els serveis mèdics poguessin fer res per reanimar-la.

La mort de Lorena Blanco no és només la pèrdua d’una competidora d’elit, sinó el comiat d’un referent nacional que havia construït la seva carrera a base d’una disciplina fèrria i una passió inqüestionable per l’esport. La seva història era la d’una superació constant, un exemple que el treball dur i la dedicació poden trencar barreres i portar un atleta a competir amb els millors del món. La seva marxa sobtada deixa un buit irreemplaçable i una pregunta sense resposta sobre el potencial que encara li quedava per desplegar en els escenaris internacionals.

Una trajectòria d’èxit truncada en el seu millor moment

Lorena Blanco es trobava en el moment més dolç i exigent de la seva carrera professional. Entrenant incansablement a les instal·lacions del Club Fluvial de Lugo, el seu focus estava posat en un objectiu majúscul: el Mr. Olympia, l’esdeveniment de culturisme més important a nivell global, que se celebra a Las Vegas aquest mes d’octubre. Participar en aquesta competició no era només un somni, sinó la culminació d’anys de sacrifici i esforç, i la prova definitiva que el seu nom ja ressonava amb força en el circuit internacional.

La seva progressió en els darrers anys havia estat meteòrica. Ja no era només una figura reconeguda a Espanya; estava consolidant la seva reputació a l’estranger. Aquest mateix any, el seu talent i el seu físic espectacular li havien valgut per pujar al podi en quatre esdeveniments mundials, destacant la medalla de plata al Kokény Classic Hungary Pro i el bronze al Wakanda Classic. Aquests èxits no eren més que el preludi del que semblava ser una temporada històrica per a ella. La seva mort trunca de soca-rel una trajectòria en ple ascens, deixant un llegat del que va ser i de tot el que podria haver estat.

Un comiat inesperat i el dol de la comunitat

La notícia de la seva mort va caure com una galleda d’aigua freda. Segons informacions locals, Lorena va patir una aturada cardíaca a casa seva. Tot i la ràpida resposta i el seu trasllat immediat a l’Hospital Universitari Lucus Augusti, els esforços mèdics van resultar infructuosos. La paradoxa que una atleta d’elit, el cos de la qual era la seva principal eina de treball i un símbol de força i salut, morís d’aquesta manera ha generat una onada d’incredulitat i tristesa.

La resposta de la comunitat del fitness no es va fer esperar. El Club Fluvial de Lugo, la seva casa esportiva, va emetre un comunicat expressant la seva més profunda consternació i traslladant tot el seu suport a la família. Les xarxes socials es van omplir de missatges d’afecte i condol per part de companys de professió, atletes, entrenadors i admiradors, que destacaven no només la seva qualitat com a esportista, sinó també la seva qualitat humana. La capella ardent, instal·lada a Velatorios Lucenses, va ser un reflex de l’enorme estima que se li tenia, congregant familiars i amics per a un últim i emotiu comiat.

El llegat personal i professional d’una campiona

Més enllà dels trofeus i les medalles, el llegat de Lorena Blanco resideix en la inspiració que projectava. La seva figura era un far per a molts atletes que veien en ella un model a seguir. La seva vida estava intrínsecament lligada al culturisme, una passió que compartia amb el seu espòs i preparador, Isi Bolaños, una altra figura molt reconeguda en aquest esport. La seva pèrdua és, per tant, doblement dolorosa per a ell, que ha perdut la seva companya de vida i la seva atleta.

L’enterrament es va dur a terme en la més estricta intimitat familiar, tancant un capítol desolador per a l’esport espanyol. Lorena Blanco es converteix en un icona etern del fisioculturisme, recordada pel seu físic imponent, el seu somriure constant i una determinació que la va portar a competir contra les millors del món. La seva història, tot i que tràgicament curta, perdurarà com a testimoni de passió, disciplina i excel·lència esportiva, inspirant futures generacions a perseguir els seus somnis amb la mateixa intensitat que ella ho va fer fins al seu darrer dia.