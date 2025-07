Marxen de vacances i "abandonen" el seu fill de 10 anys a l'aeroport del Prat perquè tenia el passaport caducat

Una treballadora de l’aeroport de Barcelona-El Prat, @limasin41, ha explicat a TikTok un incident ocorregut fa uns dies durant l’embarcament d’un vol internacional. Segons el seu relat, una parella que viatjava amb dos fills va embarcar només amb un d’ells, deixant l’altre, de 10 anys, a la terminal, ja que no tenia la documentació necessària per volar.

Segons la treballadora, l’embarcament s’estava desenvolupant amb normalitat quan es va rebre una trucada urgent informant que hi havia un menor sol assegut a la terminal. El nen va indicar que els seus pares i el seu germà ja eren dins de l’avió. El comandant va ser informat i es va preguntar als passatgers si algú havia deixat un menor a terra. En no obtenir resposta, es va avisar la Guàrdia Civil i es van revisar les dades dels passatgers.

Davant la situació, es va activar el protocol per a menors no acompanyats. La Guàrdia Civil va localitzar els pares a l’interior de l’avió. La coordinadora de vol va ordenar el desembarcament dels sis equipatges facturats de la família, com estableixen les normes de seguretat. Aquest procés va provocar el retard del vol i la reconfiguració de l’operativa.

El menor, de nacionalitat espanyola, tenia el passaport nacional vigent, però el seu passaport original, d’un altre país, estava caducat. Això feia necessari un visat per viatjar fora de l’espai Schengen, del qual no disposava. Els pares, que es dirigien de vacances al seu país d’origen, van explicar posteriorment que havien trucat a un familiar perquè passés a buscar el nen més tard, segons van comunicar a les autoritats. No van avisar prèviament el personal de l’aeroport.

La situació ha generat debat a les xarxes socials després que la treballadora compartís el cas a TikTok.