Quants visitants rep Figueres en un any?

Figueres és una ciutat turística molt coneguda per ser la ciutat natal de Salvador Dalí i per tenir el Teatre-Museu Dalí, que, com bé és sabut, rep molts visitants any rere any. També té un centre agradable amb botigues i restaurants. A més, està a prop de la Costa Brava, cosa que la fa un bon lloc per combinar cultura i natura. Per tot això, la capital de l'Alt Empordà atrau molts turistes cada any.

Calcular la xifra exacte de visitant anuals és complicat. Ara bé, segons l'Ajuntament, en els darrers anys es calcula que Figueres rep més de 700.000 visitants anuals. El 2024, l’Oficina de Turisme va registrar 30.695 visitants. I, el Teatre-Museu Dalí va tenir l’assistència de 760.794 visitants; el Castell de Sant Ferran, 42.885 i el Museu del Joguet de Catalunya, 34.868. A més, la Casa Natal Salvador Dalí, inaugurada el 2023, va rebre 33.183 visitants l’any passat.

Ambient als carrers de Figueres. / Ajuntament de Figueres

Reconeixement a Madrid

El gener passat, Figueres va ser reconeguda, al Congrés dels Diputats de Madrid, en la primera edició dels Premis Competur com a millor exemple de Turisme Cultural. Els organitzadors van premiar Figueres perquè "és una localitat referent en matèria de turisme cultural, amb una oferta variada i que ha sabut atraure públic nacional i internacional posant valor la cultura local i el seu patrimoni". Competur és una aliança pel turisme competitiu de l’Estat formada, entre altres, per les associacions Hostaleria d’Espanya (CEHE) i la Confederació Espanyola d’Hotels i Allotjaments Turístics (CEHAT).