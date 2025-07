Polèmica després de l’aparició a ‘Vogue’ d’una supermodel creada amb intel·ligència artificial

La revista ‘Vogue’ USA ha publicat per primera vegada un anunci protagonitzat per una supermodel d’infart… que no és real. Una dona hipernormativa i sospitosament plusquamperfecta: rossa, altíssima, pell lluent, melena salvatge, curvilínia i amb un somriure tallat amb diamant… Porta un vestit ajustat de ratlles i una granota floral de la col·lecció d’estiu de la firma Guess. Però la noia no és real, l’ha creat una agència amb intel·ligència artificial. Així ho admet una petita referència en una cantonada del peu de foto de les imatges.

L’anunci s’ha viralitzat a TikTok, i ha aixecat polseguera, ja que desmunta la feina i la lluita de models reals que propugnen una bellesa més real i menys normativa així com la diversitat de cossos en la indústria de la moda. ¿Tornen els estàndards de bellesa poc realistes que van impulsar esdeveniments com la desfilada de Victoria’s Secret?

Seraphinne Vallora és l’agència al darrere del controvertit anunci de Guess. Les seves fundadores, Valentina González i Andreea Petrescu, totes dues de 25 anys, han explicat a la BBC que el cofundador de Guess, Paul Marciano, va contactar amb elles a Instagram i els va demanar que creessin un model d’IA com a part de la campanya d’estiu de la marca.

«Li vam crear 10 models preliminars i ell va seleccionar una dona morena i una rossa que després vam desenvolupar més a fons», ha explicat González, que va impulsar l’agència fa un parell d’anys amb la seva amiga mentre totes dues estudiaven arquitectura.

«Màrqueting de somni»

A Instagram, l’empresa es ven amb frases com la següent: «AJUDEM ELS NEGOCIS A CREAR LES SEVES CAMPANYES DE MARKETING DE SOMNI UTILITZANT IA». I l’acompanyen amb imatges de dones d’ulls blaus i mesures impossibles amb els noms de firmes de moda com Dolce&Gabbana o Versace.

Les creadores defensen la seva feina i com de complicat que resulta generar imatges amb IA. «Se n’ha parlat molt. Hi ha molts conceptes erronis. I ho entenem, aquesta indústria no existia abans. HO HEM CREAT. Això no és ‘només motivació’. Tant de bo fos tan fàcil, al darrere de cada imatge hi ha un equip creatiu complet: enginyers, dissenyadors, fotògrafs, estilistes, desenvolupadors i MODELS», han escrit en un post d’Instagram.

L’empresa compta amb cinc empleats que creen models d’IA, i el procés pot trigar fins a un mes des de la concepció de la idea fins a l’acabament del producte.

Un treball com el que han fet per a Guess costa fins a sis xifres.

Retrocés

El món de la moda estava fent progressos reals per ser més inclusiu en la dècada del 2010: els casos de Valentina Sampaio convertint-se en la primera model obertament trans a caminar per a Victoria’s Secret; o de Halima Aden, la primera model a utilitzar hijab en campanyes globals, o el cas de marques com Savage x Fenty per incloure models de talla gran a la passarel·la, han sigut molt meritoris.

Vanessa Longley, directora executiva de Beat, una organització benèfica que lluita contra els trastorns alimentaris, diu a la BBC que l’anunci és «preocupant».