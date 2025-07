MAPA | Les platges de l'Alt Empordà per anar-hi amb gossos

Anar amb gossos a la platja s’ha convertit en una activitat cada cop més popular entre els amants dels animals. Les platges per a gossos ofereixen un espai ideal on els peluts poden córrer, banyar-se i socialitzar, mentre els seus humans gaudeixen de l’aire lliure en un entorn relaxant. Per això, avui volem fer un repàs de les platges de Catalunya on pots anar amb els teus amics peluts. L'Alt Empordà encapçala el rànquing comarcal amb més de 10 espais habilitats cadascú.

Aquest any, dos de cada tres municipis costaners de Catalunya tenen zones habilitades per als amics més peluts dels humans. Un total de 45 de les 69 poblacions que limiten amb el litoral disposaran d'espais habilitats o bé acceptaran mascotes canines els pròxims mesos, segons ha pogut comprovar l'ACN i el seu portal en anglès, Catalan News. Es tracta de vuit municipis més que l'any 2023, amb incorporacions com Tarragona, Sant Pol de Mar o Llançà. De les 12 comarques que toquen al mar, totes tenen algun tram per a gossos, excepte la Selva –el Baix Penedès tampoc en tenia cap, però la seva capital, el Vendrell, n'incorporarà un per primera vegada aquest estiu.

El 65% dels municipis amb litoral a Catalunya comptaran enguany amb, com a mínim, una platja habilitada per a gossos, una xifra que representa un augment notable respecte al 53,6% registrat fa dos anys. Totes les comarques costaneres, excepte la Selva, ofereixen algun espai per a mascotes. El Maresme lidera el rànquing amb 13 trams, seguit de prop per l’Alt Empordà amb 11. Entre totes dues comarques sumen gairebé la meitat dels 51 espais habilitats a tot el país.

Cadaqués és el municipi amb més zones autoritzades per a gossos, amb quatre trams, seguit per Sant Pol de Mar amb tres i el Port de la Selva amb dos. Són els únics municipis catalans amb més d’un espai d’aquest tipus.

A Tarragona, el Tarragonès ofereix sis zones, mentre que el Garraf en té quatre. El Baix Ebre i el Baix Empordà en compten tres cadascun. Al Barcelonès hi ha dues platges habilitades: una a Barcelona i una altra a Badalona, just darrere de la piscina Mireia Belmonte. El Baix Llobregat i el Baix Camp també disposen de dues zones, i el Baix Penedès en sumarà una a partir de finals de maig o principis de juny, al municipi del Vendrell.

Per què alguns municipis no tenen platges per a gossos?

Malgrat el creixement d’aquests espais, 24 dels 69 municipis amb sortida al mar continuen sense permetre l’accés de gossos a les platges. En alguns casos, els motius són ambientals. A Sant Pere Pescador, per exemple, asseguren que els agradaria disposar-ne, però en estar dins del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, la presència de gossos podria interferir amb la nidificació d’ocells.

A Blanes, s’hi afegeix la voluntat de conservar la distinció de bandera blava, així com la manca d’espai suficient. A Castelldefels, l’Ajuntament està estudiant la possibilitat a través de la comissió de platges, però no hi ha encara cap decisió presa: “Amb una platja lineal de més de 5 km, és complicat arribar a un consens entre tota la ciutadania”, expliquen fonts municipals a l'ACN. A Creixell, el rebuig s’explica pel fet que gran part de la platja està protegida pel Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) i la resta es troba massa a prop dels habitatges.

Horaris limitats a moltes platges per a gossos

Algunes de les platges destinades a animals de companyia tenen franges horàries específiques, especialment durant els mesos d’estiu. És el cas de la platja de Llevant a Barcelona, on els gossos poden accedir-hi entre les 10:30 i les 19:30, des del primer dissabte de temporada alta fins a la Diada.

A Vilanova i la Geltrú, la platja del Far permet l’accés de mascotes entre les 9 i les 20 hores des de l’1 de maig. D’altres municipis opten per horaris nocturns, com el Prat de Llobregat, que obre l’espai per a gossos entre els accessos 22 i 24 de 20:00 a 08:00 hores, entre l’1 de maig i el 30 de setembre.

Hi ha casos amb franges molt concretes, com a Altafulla, on es pot accedir a la zona per a gossos entre la plaça Consolat de Mar i el Fortí de 7:00 a 8:30 del matí i de 22:00 a 23:30 hores, des de l’1 d’abril fins al 15 d’octubre.

Dos gossos passejant arran de mar. / ACN

Mides diverses

Pel que fa a la mida dels espais, el ventall també és ampli: a la platja de l'Arenal de l'Ampolla, un tram de 300 m² sense serveis està habilitat de l'1 de maig al 30 de setembre, mentre que la resta de l'any, els gossos poden accedir a qualsevol platja. Una mica més al sud, ja al delta de l'Ebre, a la platja de la Bassa de l'Arena de Deltebre, s'hi han destinat 500 metres a la part sud. Encara al delta, uns 26.000 m2 estan destinats a aquest ús a la platja d'Eucaliptus d'Amposta. I a l'altre extrem del país, a Portbou, a la zona de la Platja Gran hi ha 30 metres d'amplada per a mascotes.

Serveis i condicions d'ús

Els serveis de les platges on es pot anar amb gos són també diversos. Al barri del Poblenou, a Pineda de Mar, s'hi ha instal·lat una dutxa específica per a mascotes, i al Vendrell s'està valorant fer-ho també en un espai nou amb sortida al mar que encara no està operatiu. A la platja del Barri Marítim de Torredembarra, l'espai està equipat amb una tanca perimetral, cartellera informativa, una font, una dutxa per a gossos i papereres per a dipositar excrements i deixalles.

D'altres espais, com ara la platja de Belis de Sant Pere de Ribes, no tenen cap servei. El cas del municipi garrafenc és el d'una cala natural que, segons fonts del consistori, no està regulada i, per tant, s'hi pot anar amb mascota, però sense serveis. En alguns casos es demana que estiguin lligats, com a la platja dels Griells de Torroella de Montgrí. A la d'Arenys de Mar, els animals que facin ús de la zona de bany hauran de dur un mocador específic que els identifica deixant clar que compleixen els requisits d'ús de l'espai.