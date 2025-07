Una guineana es penedeix d'haver vingut a viure a Espanya: "Et menyspreen"

Molts estrangers venen a visitar o a viure a Espanya, ja que és un dels països amb millor qualitat de vida. Tanmateix, quan arriben a la península Ibèrica es troben amb una cultura i unes tradicions totalment oposades a les del seu país.

És el cas d’una jove guineana que viu a Espanya, però que, si pogués, ja hauria marxat del país, ja que l’estil de vida no és com s’ho esperava. Tot i això, també reconeix al creador de contingut Santiago Eyema que viure a la península té coses positives.

"Si pogués triar venir aquí, realment no hauria triat venir a Espanya. És un país bonic, té molta cultura, hi ha varietat, el menjar és bo, però realment no hauria vingut aquí", comença explicant.

El principal motiu que dona és que "Espanya és un país en què realment créixer costa moltíssim", fent referència a les poques oportunitats que hi ha en el món laboral. La guineana deixa clar que no és com "els Estats Units o Alemanya".

Menyspreus per ser estranger

La noia confessa a TikTok que "no és fàcil perquè fins i tot les persones et menyspreen pel teu color de pell, de vegades ja no només pel color de pell, també simplement pel fet de ser estranger".

"Hi ha molts prejudicis envers els estrangers d’Àfrica que venim aquí... com que sempre demanem ajuda", exposa. A més, aclareix que "mai no demanaria ajuda perquè és una qüestió d’integritat".

La guineana manifesta que "prefereixo treballar-me les coses per mi mateixa, no demanar res al govern". Finalment, expressa que, tot i la situació delicada dels Estats Units durant el govern de Donald Trump, hauria preferit viure allà per "els avantatges".

El vídeo està generant molta controvèrsia a TikTok. Un usuari comenta que "és una noia molt educada i hi estic d’acord: Espanya és un país meravellós, però amb poques oportunitats...". Tot i això, un altre fa broma dient: "Alemanya i els EUA són països famosos per no discriminar les persones pel seu origen".