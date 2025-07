Un conegut exjugador de bàsquet denuncia que ha estat víctima de l'estafa del "fill en problemes"

L’exjugador de bàsquet Juanma Iturriaga ha estat víctima de l’estafa coneguda com “el fill en problemes” o el "fals fill", un engany cada vegada més estès i que ha afectat també diverses persones a les comarques gironines.

Iturriaga, conegut per la seva trajectòria al Reial Madrid i per haver guanyat una medalla olímpica amb la selecció espanyola, ha explicat la seva experiència al pòdcast Colgados del Aro by Endesa.

Segons relata, va rebre un missatge de WhatsApp d’algú que es feia passar per la seva filla: “Hola, papa, el meu telèfon s’ha espatllat. Aquest és el meu nou número. Envia’m un missatge quan puguis”.

Confiat, l’esportista va continuar la conversa sense sospitar l’engany. La falsa filla li va explicar que tenia un problema greu: havia demanat un crèdit que havia de retornar aquell mateix dia, però a causa de la suposada avaria del mòbil, no podia accedir al seu compte bancari. Li va demanar ajuda urgent per evitar conseqüències legals.

Diverses transferències

L’estafador li va demanar una transferència de 9.811 euros Iturriaga va fer quatre transferències perquè és com li permetia la seva entitat bancària: una de 2.900 euros, una altra de 2.901, una tercera de 2.902 i, finalment, una d’1.111 euros. El beneficiari apareixia amb el nom de la seva filla, cosa que va reforçar la credibilitat del frau.

Tot i això, després d’enviar els diners, Iturriaga va decidir trucar a la seva filla per preguntar-li quan li tornaria l’import. La sorpresa va ser majúscula quan ella li va respondre: “Quines transferències?”. Va ser en aquell moment quan es va adonar que havia estat víctima d’una estafa.

L’exjugador es va dirigir immediatament a la comissaria per denunciar els fets. Afortunadament, va poder recuperar els diners: “He tingut molta sort”, ha afirmat.

Difòs a les xarxes socials

A través d’una publicació a la xarxa X (abans Twitter), Iturriaga ha volgut alertar la ciutadania: “Doncs sí. Jo era d’aquests que pensava que mai em podria passar una cosa així. I ja veieu. A més de pensar que soc carallot, tingueu molta cura. La cosa s’està posant molt lletja, fins i tot per als llestos”.

Aquest tipus d’estafa s’ha fet especialment conegut a les comarques gironines, on els cossos policials han dut a terme diverses operacions i detencions. Sovint, els delinqüents utilitzen “mules”, joves en situació de vulnerabilitat que permeten que els diners obtinguts il·lícitament arribin als seus comptes a canvi d’una comissió.

Després de compartir la seva experiència a la xarxa social X (abans Twitter), diverses persones van explicar a Juanma Iturriaga que també havien estat víctimes d’estafes similars. L’exjugador va respondre a alguna persones que li demanava com havia aconseguit recuperar els diners.

“Jo no vaig fer res d’especial. Vaig trucar al meu banc i vaig presentar una denúncia a la policia. Amb aquests dos passos, el meu banc va poder reclamar les transferències al banc receptor, que va bloquejar el compte de destinació. Gràcies a això, es van poder recuperar els diners”, va relatar.