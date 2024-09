La Policia Nacional alerta: "Molt de compte amb l'estafa del 'tocomotxo'"

Que els estafadors hagin perfeccionat els seus enganys no vol dir que hagin abandonat les seves tradicions, és a dir, els mètodes més clàssics per enganyar els més incauts o despistats i robar-los. Entre ells, l'estafa del 'tocomotxo', que no només es continua realitzant, sinó que, a més, continua funcionant.

La Policia Nacional ha llançat diversos avisos a través de xarxes socials davant d'aquesta situació de perill ciutadà. El 'tocomotxo' atenta, principalment, contra persones d'edat avançada, que es converteixen en les víctimes perfectes quan l'engany és a través de la conversa en persona i amb uns actors principals (els estafadors) experts a fer creure qualsevol mena d'excusa per aconseguir els diners desitjats.

Així funciona el 'tocomotxo'

Es creu que el terme 'tocomotxo' deriva de l'expressió castellana "tocó mucho", fent referència a tot el que sembla que guanyaràs si et creus el conte del delinqüent. Concretament, aquest 'modus operandi' consisteix a fer creure la víctima que té un dècim premiat, però que, per circumstàncies adverses, no poden cobrar-ho.

Perquè la història sigui el més realista possible, poden arribar a mostrar una falsa llista de butlletes premiades on apareix el nombre que els estafadors tenen a la mà. Amb aquest as a la màniga, que en realitat no és més que un truc realitzat amb edició d'imatge i falsificacions, poden acabar convencent la víctima.

Per donar més credibilitat, pot aparèixer un segon estafador que es fa passar per un transeünt i dona veracitat a la història, simulant creure's a ulls clucs que la història del bitllet premiat és certa.

Adeu als teus diners

El pas següent és aconseguir allò que realment volen els estafadors: diners. Amb la seva història inventada, ofereixen a la víctima la seva falsa butlleta, suposadament premiada amb una gran quantitat, a canvi de diners, una petita quantitat comparada amb el dineral que suposadament s'emportarà.

Si la persona accedeix, l'acompanyen al seu domicili o al banc per cobrar el que es pacta i li lliuren el bitllet de loteria que, en realitat, no és més que un tros de paper sense cap mena de valor.

El clan familiar que va estafar milers d'euros

El maig del 2024, la Policia Nacional va desarticular una organització criminal que feia 40 anys que cometia l'estafa del 'tocomotxo'. La banda estava formada per membres d'un mateix clan familiar que es desplaçaven constantment per tot el territori nacional fent ús de caravanes i multitud de vehicles diferents per eludir els controls policials.

En determinades ocasions, passaven de l'engany a l'ocupació de la submissió química, i per això, segons els investigadors, feien servir benzodiazepines per anul·lar la voluntat de les seves víctimes, principalment persones d'edat avançada.

Un cop aconseguien l'efecte de somnolència desitjat, els traslladaven a l'interior de sucursals bancàries perquè retiressin importants quantitats de diners, o els acompanyaven als seus domicilis i els robaven tota mena d'objectes de valor.

Una dotzena d'arrestats

A l'operatiu van ser arrestades dotze persones i es van dur a terme cinc registres en què es van intervenir joies, 243.000 euros en efectiu, dècims de loteria, elements de disfressa i medicaments, entre altres efectes.

Consells de seguretat

La Policia Nacional subratllen la importància de mantenir-se alerta, "desconfiar de les persones que s'acostin amb qualsevol excusa al carrer" i de les gangues, ja que ningú canvia molts diners per poc. També recomanen comprovar o bescanviar sempre les butlletes premiades en establiments autoritzats i evitar transaccions amb persones que no siguin de confiança.