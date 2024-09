La trama es complica: els àudios de Rodolfo Sancho oferint diners a un suposat examant d'Edwin Arrieta

El cas de Daniel Sancho dona un nou gir inesperat. Segons ha revelat el programa Fiesta de Telecinco, existeixen àudios en els quals s'escolta Rodolfo Sancho, pare de l'acusat, oferir diners a Nilson Domínguez, un home que afirma haver mantingut una relació amb Edwin Arrieta, perquè atesti a favor del seu fill en el judici per assassinat.

Els àudios, revelats per la periodista Laura Rodríguez, mostren un Rodolfo Sancho preocupat per la situació i amb l'esperança que aquest "regalet econòmic" pugui ajudar la defensa del seu fill. En els àudios es pot escoltar: "Nilson, com estàs? Bé escolta, res, volia dir-te que si tot aquest procés que estic havent de viure no m'arruïna, que vaig camí d'això, espero poder fer-te algun tipus de regalet econòmic quan vinguis a Tailàndia a això, d'acord? I et dic espero perquè de veritat està sent la ruïna això, imagina't haver de viatjar a Tailàndia, advocats a Espanya, advocats aquí, és demencial. Però faré tot el meu esforç perquè de veritat crec que t'ho mereixes i saps que jo crec que ets un magnífic ésser humà".

Relació tempestuosa

L'aparició de Nilson Domínguez en aquesta trama afegeix una nova capa de complexitat al cas. Aquest ciutadà veneçolà ja havia aparegut en mitjans de comunicació descrivint una suposada relació tempestuosa amb Edwin Arrieta. Juan Luis Galiacho, col·laborador de Fiesta i amb accés a informació privilegiada del cas, afirma que Nilson hauria rebut pagaments per endavant per atestar a favor de Daniel Sancho.

No obstant això, la versió d'Alejandro Entrambasaguas, un altre col·laborador del programa, difereix lleugerament. Segons ell, va ser Nilson qui es va oferir a la família Sancho per atestar, al·legant haver estat també víctima d'Edwin Arrieta.

Malgrat les diferents versions sobre com es va produir el contacte, l'ombra del dubte plana sobre el testimoni de Nilson. Galiacho assegura que finalment no va arribar a declarar per por de les represàlies de la justícia tailandesa, que castiga severament el fals testimoni.

La periodista Laura Rodríguez, qui va destapar els àudios, afirma tenir en el seu poder comprovants dels pagaments efectuats a Nilson, els quals ascendirien a 10.000 euros. Segons Galiacho, aquests pagaments no haurien estat realitzats directament per Rodolfo Sancho per evitar deixar rastre, sinó a través de l'advocada de la família, Carmen Balfagón, i una altra persona identificada com Rosa.