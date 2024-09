Aquest és el nom de nena més bonic del món, segons la ciència

Si estàs embarassada i esperes un nadó és possible que ja estiguis pensant en quin nom posar-li una vegada hagi vingut al món. En el cas de ser una nena, noms com Maria o Laura pot ser que sonin a clàssics, però en aquest cas, et recomanem que llegeixis les conclusions a les quals va arribar fa un temps la plataforma de productes per nadons My 1st Years, i el doctor Bodo Winter, catedràtic de Lingüística Cognitiva de la Universitat de Birmingham.